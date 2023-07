Kitzbühel, Silz/Mötz und Telfs haben getestet – Trainerwechsel in Kufstein!

Details Sonntag, 02. Juli 2023 00:26

Große Überraschung Ende Juni beim FC Kufstein. Völlig überraschend wurde Denis Husic als Trainer abgelöst, Thomas Luchner übernimmt. Anfang Juli hat nun auch der Testspielbetrieb in der Regionalliga Tirol begonnen. Der SV Telfs konnte gegen den Regionalliga West Starter Silz/Mötz ein 2:2 erreichen. FC Eurotours Kitzbühel konnte sich gegen den SC Mittersill mit 2:1 durchsetzen.

Kitzbühel gewinnt Vorbereitungspartie gegen Mittersill mit 2:1

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Eine von Ex-Coach Bernhard Hanser bis in die Haarspitzen motivierte Mannschaft forderte unser komplett neu formiertes Team - acht Neuzugänge in der Startelf - speziell in der ersten Halbzeit. Die Gastgeber hatten auch Chancen, Marvin Aumayr im Tor konnte sich aber einige Male auszeichnen. Den Pausenstand zum 1:0 fixierte Andreas Wörndl nach schöner Vorarbeit durch Neuzugang Jakub Vodilka. Nach der Pause kamen wir deutlich besser ins Spiel, erarbeiteten uns auch mehr Torchancen. Den zweiten Treffer erzielte Neuzugang Sebastian Lazzeri per Abstauber. Ein Abwehrfehler unserer Mannschaft ermöglichte der Hanser-Elf dann noch den Anschlusstreffer. Grundsätzlich ein gelungener Test gegen eine gut eingespielte Mittersiller Mannschaft.“ (Quelle: FC Kitzbühel facebook)

Silz/Mötz und Telfs trennen sich 2:2

Regionalliga West gegen Regionalliga Tirol am Sportplatz Silz als eine der ersten Testpartien für die in einem Monat startende Meisterschaft in beiden Ligen. Die SPG Silz/Mötz wird Tirol in der Regionalliga West 2023/24 vertreten (neben Kufstein, Schwaz, Imst und Reichenau). Der SV Telfs tritt in der Regionalliga Tirol an, die Spielpläne sollen Anfang Juli stehen, werden gerade ausgelost. Im Test trennen sich Silz/Mötz und Telfs 2:2, die Tore für Silz/Mötz erzielten Can Alak und Elias Ulses. Telfs führte zur Pause mit 1:0. (Quelle SPG Silz/Mötz facebook)

