Drei Neuzugänge beim SV Fügen und die Duelle der ersten Runde

Zwölf Mannschaften starten in der Regionalliga Tirol in die Meisterschaft 2023/24. Aus der Tirol Liga sind Volders, der Innsbrucker AC, der SK Ebbs, der SK St. Johann, SV Kematen und der Völser SV aufgestiegen. Wieder in der Regionalliga Tirol spielen Kitzbühel, Kundl, Fügen, Telfs, Wörgl und die WSG Tirol Juniors. Der SV Fügen meldet die ersten drei Neuzugänge und wird am letzten Juliwochenende Volders empfangen. Zeitlich noch nicht fixiert ist ebenfalls die Partie zwischen den WSG Tirol Juniors und Telfs. Am 28. Juli um 18 Uhr treffen der Innsbrucker AC und Völs aufeinander, um 19 Uhr empfängt Kematen die Kicker aus Kitzbühel und um 19:30 Uhr St. Johann den SV Wörgl. Am 30. Juli 2023 um 17:30 Uhr ist Kundl in Ebbs zu Gast.

Die neuen Spieler des SV Fügen im Wordrap

Wir begrüßen Markus Dengg beim SV Fügen!

Name: Markus Dengg

Alter: 19

Position: Mittelfeld/Verteidigung

Beruf: Ofensetzer/Fliesenleger

Bisherige Vereine: SV Ried/Kaltenbach, SVG Stumm

Beziehungsstatus: Single

Follower bei Instagram: 799

Freunde bei Facebook: 1500

Lebensmotto: „Scheiß di nix dann fahlt da nix“

So vertreibe ich mir die freie Zeit: Fußball, Schwimmen, mit Freunden

Wenn ich €100 Millionen im Lotto gewinne: sponsere ich einen Mannschaftsausflug nach Malle

Sportliche Ziele mit dem SV Fügen: Wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden, Meistertitel

Diese Schlagzeile möchte ich nach dem letzten Spieltag lesen: Der SV Fügen gewinnt vor vollem Haus die Regionalliga Tirol.

Wir bedanken uns bei Markus und heißen ihn beim SV Fügen herzlich willkommen!

Wir begrüßen Lukas Fuchs beim SV Fügen!

Name: Lukas Fuchs

Alter: 21

Position: Stürmer

Beruf: Bänker

Bisherige Vereine: SK Zell am Ziller, SVG Mayrhofen

Beziehungsstatus: Single

Follower bei Instagram: 357

Freunde bei Facebook:

So vertreibe ich mir die freie Zeit: mit Freunden etwas unternehmen

Wenn ich €100 Millionen im Lotto gewinne: würde ich mir ein schönes Haus bauen

Sportliche Ziele mit dem SV Fügen: so erfolgreich wie möglich zu sein

Diese Schlagzeile möchte ich nach dem letzten Spieltag lesen: SV Fügen steigt auf!

Wir bedanken uns bei Lukas für die interessanten Antworten und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg beim SV Fügen!

Name: Jonas Gruber

Alter: 21

Position: 6er, IV

Beruf: Student

Bisherige Vereine: Schwaz, Kufstein, Buch

Beziehungsstatus: Single

Follower Instagram: 769

Lebensmotto: don't worry be happy

So vertreibe ich mir die Freizeit: Sport, Freunde

Wenn ich 100 Millionen im Lotto gewinne: würde ich viel reisen und das leben genießen

sportliche Ziele mit dem SV Fügen: Als Team das bestmögliche erreichen

Diese Schlagzeile möchte ich nach dem letzten Spieltag lesen: Grandiose Saison des SV Fügen in der RLW Tirol

Wir bedanken uns bei Jonas für die Antworten, begrüßen ihn herzlich beim SV Fügen und wünschen ihm viel Erfolg!

