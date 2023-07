Weitere Zugänge beim SV Fügen!

Details Montag, 17. Juli 2023 00:52

In der Regionalliga Tirol läuft gerade die heiße Phase der Testspielserien, in zwei Wochen wird es ja schon ernst. Gleichzeitig werden die Kader aufgerüstet, der SV Fügen meldet zwei weitere Verstärkungen! Für Fügen wird es damm am 28. Juli 2023 um 19 Uhr richtig ernst - das Team des FC Raika Volders ist zu Gast, also ein starker Aufsteiger aus der Tirol Liga, der nur knapp am Titel vorbeigeschrammt ist.

Die Neuzugänge von Fügen im Wordrap!

„Wir begrüßen Maxi Wurm beim SV Fügen!

Mit Maxi Wurm präsentieren wir einen Neuzugang, der in den letzten Jahren maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des SC Schwaz hatte. Mit Maxi können wir einen weiteren Zillertaler mit großem Bezug zum Verein verpflichten - Bruder Georg hütet ja bereits seit Jahren unser Tor.

Name: Maximilian Wurm

Alter: 28

Position: ZM

Beruf: Volksschullehrer

Bisherige Vereine: SVG Stumm, SC Schwaz

Beziehungsstatus: glücklich vergeben

Follower bei Instagram: 518

Freunde bei Facebook:

Lebensmotto: stress less

So vertreibe ich mir die freie Zeit: radln, wandern, reisen, Zeit mit Frau und Freunden verbringen

Falls ich €100 Millionen im Lotto gewinne, würde ich: es gerecht aufteilen, hoffentlich gut investieren

Sportliche Ziele mit dem SV Fügen: Cup-Sieg, Aufstieg

Diese Schlagzeile möchte ich nach dem letzten Spieltag lesen:

furiose Zillertaler steigen in die RLW auf

Wir sind stolz darauf, mit Luca Grimm einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der KM1 zu begrüßen. Luca hat durch starke Leistungen in U16 und KM2 überzeugt und rückt daher in den Kader von Trainer Hannes Rieser auf.

Name: Luca Grimm

Alter: 17

Position: Mittelfeld

Beruf: Schüler

Bisherige Vereine:

Uderns, Fügen

Beziehungsstatus: in einer Beziehung

Follower bei Instagram: 944

Freunde bei Facebook: kein Facebook

Lebensmotto: Take it easy

So vertreibe ich mir die freie Zeit: Fußball spielen, unterwegs mit Freunden

Falls ich €100 Millionen im Lotto gewinne: würde ich auf alle Fälle die ganze Welt bereisen und einen Teil spenden

Sportliche Ziele mit dem SV Fügen: mich weiterzuentwickeln und Erfolge zu feiern

Diese Schlagzeile möchte ich nach dem letzten Spieltag lesen:

Fügen gewinnt erneut den Kerschdofer Cup und steigt auf!“

