Details Freitag, 21. Juli 2023 00:49

Eine sehr starke Saison hat der FC Raika Volders in der Saison 2022/23 in der Tirol Liga abgeliefert. Der Aufstieg in die Regionalliga Tirol gemeinsam mit dem IAC, Ebbs, SK St. Johann, Kematen und dem Völser SV war absolut verdient. Am letzten Juliwochenende geht es nun eine Liga höher los für Volders – auswärts wartet eine gestandene Regionalliga-Elf – der SV Fügen. Der Ankick ist für Freitag, dem 28. Juli 2028, um 19 Uhr fixiert. Vier Neuzugänge sollen das Team verstärken, der FC Volders hat die vier Neuzugänge mit einem Kurzportrait vorgestellt.

Die Zugänge in Volders im Kurzportrait

Name: Maximilian Deflorian

Alter: 19

Starker Fuß: rechts

Position: ZM/ZOM

Bisherige Stationen: FC Volders, WSG Tirol

Beruf: Schüler

Hobbies: Skifahren, Tennis

Lieblingsmannschaft: Real Madrid

Lieblingsessen: Sushi, Pizza

Individuelles Ziel: Ich möchte mich variabel weiterentwickeln und mich schnell und gut in die Mannschaft integrieren.

Ziel mit der Mannschaft: Auf jeden Fall langfristig versuchen in der Liga zu bleiben und nicht gegen den Abstieg zu spielen und den Volderer Zuschauer/innen attraktive Fußballspiele bieten.Back to the roots! Maxi durchlief viele Nachwuchsstationen beim FCV. Nach vier Jahren bei der WSG Tirol kehrt er wieder in die FCV Familie zurück. Welcome back!

Name: Elias Ortner

Alter: 19

Starker Fuß: rechts

Position: IV, AV

Bisherige Stationen: FC Volders, Akademie Tirol, FC Wacker Innsbruck

Beruf: Student

Hobbies: Fitness, Motorrad fahren

Lieblingsverein: Real Madrid

Lieblingsessen: Nudeln

Individuelles Ziel: Ich möchte mich ständig verbessern.

Ziel mit der Mannschaft: in die RL West aufsteigen

Lebensmotto: Einen Löwen interessiert nicht, was Schafe über ihn denken.Nach einem halben Jahr beim FC Wacker Innsbruck begrüßen wir unseren Defensivallrounder zurück bei uns. Herzlich willkommen Orti!

Name: Mario Ackerl

Alter: 22 Jahre

Starker Fuß: rechts

Bevorzugte Position: RV, IV

Bisherige Stationen: SV Weerberg, WSG Tirol

Beruf: Student - Physiotherapie

Hobbies: Fußball, Tennis, Skifahren/Skitouren

Lieblingsmannschaft: FC Bayern München

Lieblingsessen: esse alles gerne

Individuelles Ziel: fußballerisch und körperlich weiterentwickeln bzw. den nächsten Schritt machen

Ziel mit der Mannschaft: Regelmäßig gute Spiele zeigen, um sich in der Regionalliga Tirol langfristig zu etablieren.

Lebensmotto: Erfolg wird trainiert. Herzlich willkommen in Volders Mario!

Name: Francesco Pittl

Alter: 18

Starker Fuß: Rechts

Bevorzugte Position: 6er/8er/10er

Bisherige Stationen: Union Innsbruck, Wacker Innsbruck, SVI

Beruf: Zivildiener

Hobbies: Basketball, Fitness

Lieblingsmannschaft: Manchester United

Lieblingsessen: Pizza

Individuelles Ziel: mich weiterzuentwickeln und viel Erfahrung zu sammeln

Ziel mit der Mannschaft: uns in der Regionalliga Tirol zu etablieren

Herzlich willkommen beim FCV Francesco!

(Quelle: FC Raika Volders facebook)

