Markus Dorn über die Vorbereitung von Kitzbühel – Transferbilanz von Kundl

In vier Tagen startet die Meisterschaft 2023/24 in der Regionalliga Tirol. Die Vorbereitung ist faktisch abgeschlossen, beim FC Eurotours Kitzbühel gab es im Kader einen richtigen Umbruch. Die Mannschaft geht aber auch mit einem sehr starken Kader in die neue Saison, Ziel ist das Erreichen des oberen Play-off. Auch beim SC Holz Pfeifer Kundl gab es acht Änderungen im Kader. Für den sportlichen Leiter von Kitzbühel, Markus Dorn, zählen Fügen, Aufsteiger SK St. Johann und die WSG Tirol Juniors zu den Favoriten. Kundl startet am 30. Juli 2023 um 17:30 Uhr in Ebbs, Kitzbühel am 28.7. um 19 Uhr in Kematen. Ebenfalls am 28.7. um 18 Uhr die Partie zwischen dem Meister der Tirol Liga IAC und Völs. Um 19 Uhr empfängt Fügen das Team aus Volders und um 19:30 Uhr hat St. Johann die Elf aus Wörgl zu Gast. Schließlich am 30.7.23 um 10:30 Uhr das Duell zwischen den WSG Tirol Juniors und Telfs.

Die Lage in Kitzbühel kurz vor Beginn der neuen Saison 2023/24

Rückblick auf die Vorbereitung?

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Die Vorbereitung war bis jetzt sehr gut, wir hatten auch mit Urlauben wenig Probleme, da war die Mannschaft sehr diszipliniert. Der Schwerpunkt für das Betreuerteam war sicher in der Mannschaftsfindung, die Mannschaft wurde ja komplett umgebaut.“

Welche Testspiele wurden schon absolviert?

Markus Dorn: „Wir spielten das erste Spiel gegen Mittersill (2:1 Sieg), dann am 7.7.23 in Oberndorf gegen Kufstein (2:0 Sieg) und am 14.7.23 in Jenbach gegen Magdeburg (0:1-Niederlage), zum Abschluss spielten wir am Samstag, dem 22.7.23 noch in Wörgl, hier konnten wir einen 2:0-Sieg einfahren!“

Kaderbilanz?

Markus Dorn: „Der Kader wurde wie schon oben gesagt an vielen Positionen verändert: Das Trainerteam wurde mit Paul Schneeberger (Wildschönau) und Co-Trainer Alex Krimbacher (St. Johann) neu besetzt, der Torwarttrainer Martin Hölzl ist ja bei uns eine stets Konstante. Am Spielersektor tat sich auch einiges, es wurde regional verjüngt bzw. an einigen Positionen international verstärkt:

Zugänge: David Spak (Slowakei), Matteo Kogler (Kirchdorf), Dominic Stampfl (Kirchbichl), Sebastian Almberger (Kirchdorf), Tim Feichtner (Kirchberg, AKA Tirol), Raffael Kogler (Austria Salzburg), Sebastian Lazzeri (Leogang), Sebastian Bachler (Oberndorf), Jakub Vodilka (Marchfeld Donauauen), Samuel Feichtner (Kufstein), Wowo Sagno (Frankreich, zuletzt in den Niederlanden gespielt), David Foidl (Pillerseetal).

Abgänge: Maximilian Gruber, Sebastian Gruber, Christian Pauli (alle St. Johann), Christian Plaickner (Kaprun), Maurice Entleitner (Pinzgau Saalfelden), Michael Ortner (Kirchdorf), Stefan Lauf (Kufstein), Sadri Pacolli, Felipe Vales, Simon Seferings, Xaver Kroll (alle nach Deutschland), Philipp Landauer (wird Trainer)

Bilanz Transferperiode?

Markus Dorn: „Ich bin mit der Transferperiode sehr zufrieden, das Transferfenster ist auch schon geschlossen, der große Umbruch war im Verein ein gemeinsamer Kraftakt, wo ich mich für die Mithilfe an dieser Stelle bedanken möchte.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Markus Dorn: „Das Erreichen des oberen Playoffs wäre das Ziel, das wird schwer genug! Zutrauen tue ich es der Mannschaft!“

Wichtige Informationen über den Verein?

Markus Dorn: „Wir hatten im Frühjahr einen großartigen Vereinstag, der Jahrmarkt steht bevor, hier haben wir ja ein Zelt, wo traditionellerweise die KM1 Spieler die Bewirtung übernimmt.“

Persönliche Anliegen Thema Fußball oder Verein?

Markus Dorn: „Der Fußball sollte die Basis nicht verlieren, die internationale Entwicklung ist erschreckend, mit wie viel Geld hier hantiert wird. Der Verein soll noch mehr zusammenwachsen, es muss uns zukünftig gelingen, vermehrt Spieler aus Kitzbühel in die Kampfmannschaft einzubauen.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Markus Dorn: „Fügen (Mannschaft hat sich fast nicht verändert, gut verstärkt), St. Johann (ebenfalls stark verstärkt) und die WSG Tirol.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Markus Dorn: „Sturm Graz - ich hoffe, dass mal ein anderer als RBS Meister wird!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Markus Dorn: „St. Pölten!“

Kaderbilanz von Kundl

Zugänge:

Christian Egger (FC Bad Häring)

Benjamin Weidhofer (SV Hall)

Marco Steiner (SV Schwoich)

Marco Juffinger (FC Kufstein)

Maximilian Flörl (SV Wörgl)

Abgänge:

Andreas Neurauter (FC Münster)

Stefan Rangger (FC Wildschönau)

Yusuf Özüyer (SV Volders)

