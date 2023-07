Völs will sich in der Regionalliga Tirol etablieren!

Details Freitag, 28. Juli 2023 00:19

Am 28. Juli 2023 startet die Regionalliga Tirol in die Saison 2023/24. Der Völser SV ist als Aufsteiger nur knapp am Titel in der Tirol Liga vorbeigeschrammt, aber der sportliche Leiter Robert Daniel Saxl sieht die Regionalliga Tirol als sehr starke Liga an und auch wirtschaftlich sind zwei Drittel der Mannschaften stärker aufgestellt als Völs. Man will in der Liga ankommen und sich etablieren. Als Auftaktpartie steht das Duell der Aufsteiger ein – Völs ist beim Innsbrucker AC zu Gast, den Saxl sehr stark einschätzt. Ankick ist am Freitag, dem 28. Juli 2023 um 18 Uhr! Ebenfalls am Freitag schon die Partien zwischen Fügen und Volders, Kematen empfängt Kitzbühel und Wörgl ist in St. Johann zu Gast.

Vorbereitung?

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Durch die kurze Vorbereitung ist es, denke ich für alle Vereine das gleiche. Viele Urlauber, Hochzeiten und so weiter, die Trainingsbeteiligung war nicht die höchste und für uns doppelt schwer mit neuem Trainerteam. Man sollte doch endlich drüber nachdenken, die Sommerpause zu verlängern, da wir uns immer noch im Amateurbereich befinden!“

Testspiele?

Robert Daniel Saxl: „Wir haben beim Turnier in Axams teilgenommen. Gegner waren Axams/Grinzens, Götzens und SPG West. Wie konnten alle 3 Spiele gewinnen und holten den Ruifachcup. Außerdem gab es noch eine 0:1 Niederlage gegen Haiming und eine 0:5 Niederlage gegen Schwaz.“

Transferübersicht

Abgänge:

Cendrim Jahaj (Rum)

Lorenz Stauder (zurück Südtirol)

Mathias Toplitsch (Karriereende)

Philipp Mühlthaler (Karriereende)

Severin Weyrer (WSG Juniors)

Zugänge:

Johannes Kinzner (SC Schwaz)

Florian Mair (SVI)

Lucas Peintner (SVI)

David Sukiasyan (FC Wacker)

Christoph Ivanusch (Ausland retour)

Ziele?

Robert Daniel Saxl: „Wir wollen uns in der Liga etablieren und vor allem akklimatisieren. Auch wenn es weiterhin die vierte Liga ist, ist die Qualität der Mannschaften sicher höher. Auch wirtschaftlich sind sicher zwei Drittel der Mannschaften wesentlich stärker einzuschätzen als wir (siehe Transfers). Mit neuem Trainerteam und punktuellen Verstärkungen wollen wir die Top sechs anvisieren und weiterhin einige junge Talente unserer Young Boys einbauen und an die KM1 heranführen.“

Favoriten TT.com Regionalliga Tirol?

Robert Daniel Saxl: „Von den etablierten Vereinen sicher Wörgl und Kitzbühel. Von unseren Mitaufsteigern, denke ich, wird der IAC sehr stark sein. Überraschungsteam könnten die WSG Juniors sein, die mit neuem Konzept und einem tollen Kader mit vielen jungen Tiroler Talenten sicher top performen werden!“

Favoriten Bundesliga und 2. Liga?

Robert Daniel Saxl: „RB Salzburg bzw. Ried!“

