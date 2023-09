Weerberg II gewinnt Derby in Fritzens klar – Jenbach II verteidigt weiße Weste gegen Westendorf II

Details Sonntag, 10. September 2023 14:59

Nach der vierten Runde der 2. Klasse Ost haben sich der SK Jenbach II und SVG Stumm II an der Tabellenspitze schon ein wenig abgesetzt. Jenbach gewinnt auch das vierte Spiel in Folge mit 3:0 gegen den SV Westendorf II. Stumm II drei Punkte dahinter. Dem SV Weerberg II gelingt der erste volle Erfolg mit einer offensiv sehr effektiven Vorstellung beim SV Fritzens II – ein 4:0 nach einer 3:0 Pausenführung.

Äußerst effektive Weerberger gewinnen in Fritzens klar

Hanspeter Miltscheff, Trainer SV Fritzens II: „Derbystimmung in der Knapp Tools Arena in Fritzens durch eine imposante Zuschauerzahl von 200 Fans. Unsere Mannschaft übernahm sofort das Kommando, der erfolgreiche Abschluss gelang aber nicht. Und so mussten wir in nur zehn Minuten ein 0:3 hinnehmen. Erster richtiger Angriff von Weerberg – Eckball. Sehr schlecht verteidigt und 0:1 durch Andreas Knapp. Fünf Minuten später Gestocher in unserem Strafraum und Christoph Vockenberger schließt eiskalt ab. Weitere fünf Minuten später ein Tormannfehler und es steht 0:3 durch einen Treffer von Mario Stock. Wir versuchten noch vor der Pause ein Tor zu erzielen, aber das gelang nicht.

Vier Wechsel brachten in der zweiten Halbzeit zwar frischen Wind in unser Spiel, aber konkrete Torchancen wurden nicht herausgespielt. Im Gegenteil, das Spiel verflachte immer mehr und die Zeit lief uns auch davon. Weerberg spielte clever den Vorsprung nach Hause und erzielte in der Nachspielzeit noch das 4:0 durch Dominik Singer.

Einsatz, Laufbereitschaft und Leidenschaft waren diesmal in Ordnung. Der letzte Pass in die Box wurde aber fast immer schlecht gespielt. Deshalb keine zwingenden Torchancen. Wir waren optisch überlegen, aber Weerberg machte aus wenig vier Tore. Diese zählen und wir gratulieren unseren Freunden aus Weerberg. Den Weg, den wir einschlagen, finde ich und mein Partner Robert aber richtig. Unsere Spieler, die heute zum Einsatz kamen, haben ein Durchschnittsalter von 18 ½ Jahren. Weiterarbeiten, Fehler analysieren und abstellen und positiv bleiben. Danke an alle, die dieses Spiel besucht haben im Namen von Robert und mir!“

Jenbach II siegt durch starke zweite Hälfte gegen Westendorf II

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „Das Spiel war sehr anstrengend für beide Mannschaften bei dieser Hitze. Und der Gegner hat es uns in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft gezeigt, dass sie spielerisch und läuferisch überlegen sind. Deshalb geht der 3:0 Sieg auch in Ordnung. Die Torschützen waren Can Bingöl (2) und Janko Grubovic. Wir müssen uns für das nächste Spiel steigern, um weiterhin solche Ergebnisse zu erzielen. Bester Spieler war unser Torwart!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.