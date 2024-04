Reichenau verteidigt Tabellenführung mit Sieg im Spitzenspiel gegen Inzing – Remis zwischen Rietz/Stams und Tarrenz

Details Montag, 08. April 2024 14:05

In der 16. Runde der Gebietsliga West hat das Top-Duo SVG Reichenau II und Vils nichts anbrennen lassen. Vils gewann gegen Mieminger Plateau 3:1 und Reichenau setzt sich gegen die SU Inzing 5:2 durch. Die neue Nummer drei ist Oberhofen Pfaffenhofen nach einem 2:2 gegen Seefeld. Reichenau II hat weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Vils, das Top-Dup hat sich aber schon deutlich vom Feld abgesetzt. Am Tabellenende trennen sich die SPG Rietz/Stams und der FC Tarrenz 1:1. Auch der Tabellenletzte Fritzens holt mit einem 3:3 gegen Axams/Grinzens einen Punkt. Fritzens weiter am Abstiegsplatz mit zwei Zählern Rückstand auf Rietz/Stams und drei Zähler hinter Sölden, die das Heimspiel gegen Paznaun 2:4 verlieren.

Unglücklicher Start von Rietz/Stams in das Duell gegen Tarrenz

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „In der ersten Halbzeit Tarrenz gleich wach und wir verschliefen die ersten zehn Minuten. Durch ein schlampiges Abwehrverhalten und dem daraus resultierenden Freistoß gelang Tarrenz durch ein unglückliches Eigentor der Führungstreffer nach einer Minute. In der Folge könnte meine Mannschaft auch noch das 0:2 bekommen, wenn unser Torwart nicht so gut reagiert hätte. Je länger das Spiel dauerte, wurden wir stärker, aber ohne wirklich gefährlich zu werden. Zu einem sehr günstigen Zeitpunkt in der 42. Minute gelang der Ausgleich nach einem Freistoß von links, der fast an der Eckballfahne sehr gut hereingeschlagen wurde und von Marco Oppeneiger wurde der Ball versenkt. Wir hatten in der zweiten Halbzeit gefühlt 80% Ballbesitz und eine starke Dynamik im Spiel. Leider konnten wir drei bis vier gute Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen.

Fazit: Ein nicht ungerechtes Unentschieden mit etwas Spielglück wäre ein Sieg für uns aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewesen. Aber respektvoll ist auch anzuerkennen, dass Tarrenz eine sehr gute kompakte Abwehrleistung in Hälfte zwei ablieferte. Ich bin trotzdem nicht unzufrieden, da in unserer prekären Situation wieder ins Spiel zu finden und so viel Herz zu investieren, das bedarf einem außergewöhnlichen Charakter!“

Reichenau II präsentiert sich gegen Inzing in Topform!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Bei super Fußballwetter (26 Grad) wollten wir zu Hause vor eigenem Publikum die Tabellenführung gegen den Tabellenvierten, die SU Inzing festigen. Da gestern Oberhofen/Pfaffenhofen und Seefeld unentschieden gespielt hatten, war also für uns die Möglichkeit groß, weiter davon zu ziehen mit einem vollen Erfolg! Und mit dieser offensiven Einstellung gingen wir auch ins Spiel. Von Beginn an sehr offensiv und hohes Pressing, so zwangen wir die Inzinger früh zu Fehler und konnten zu manch guten Chancen kommen. In Minute siebzehn dann ein ideales Zuspiel von Jakob Singer auf Kwabena Danso, und der netzt ein zum 1:0. Dann leider ein Schreckmoment, als unsere Nummer sieben Kristian Primorac leider verletzt vom Platz musste. Von da an ist uns leider etwas der Faden gerissen und Inzing kam besser ins Spiel, und übernahm auch mehr und mehr die Kontrolle. So auch folgerichtig der Ausgleich durch Nico Strobl in Minute 35. Aber wenig geschockt von dem Gegentreffer wurde unser Spiel wieder besser, und kurz vor der Pause netzte dann nach einem Eckball wieder unsere Nummer 13, Kwabena Danso zum 2:1. Das war auch der Halbzeitstand.

Nach der Pause dann wieder viel Druck meiner Mannschaft, und wir agierten bei Weitem ballsicherer als in Hälfte eins. Spielerisch auch besser und mit einem schönen Spielzug und super Zuspiel auf Kwabena Danso lief dieser dem Verteidiger davon, dieser konnte ihn dann nur mehr mit einem Foul stoppen, somit Elfmeter. Der Kapitän Pascal Nagler ließ sich diesen nicht nehmen und scorte zum verdienten 3:1 in Minute 53. Dann haben wir leider zu viele gute Chancen liegen gelassen, um den Sack schon früher zuzumachen, so dauerte es bis zur Minute 74, bis Ales März seinen 7. Saisontreffer erzielte. Eine sehr gelungene Kombination aus der eigenen Hälfte bis in den gegnerischen Strafraum, den ersten Torschuss konnte der Keeper noch parieren, der Nachschuss passte aber genau zum 4:1. Nico Strobl erzielte dann noch das 4:2 aus Abseitsposition, aber der Schlusspunkt zum 5:2 gehörte dann wieder uns. Nach einem guten Zuspiel auf Florian Konrad wuselte sich dieser durch drei Spieler, ehe er im Strafraum gelegt wurde – Elfmeter. Pascal Nagler verwertet diese in Minute 90+2 eiskalt. Endstand im Spitzenspiel der GLW also 5:2.

Ich kann meiner Mannschaft zu diesem Erfolg nur gratulieren. Spielerisch, kämpferisch und mental eine Top Leistung!“

