Uniqa ÖFB Cup 2024/25: Das sind die Erstrundengegner für die Tiroler Mannschaften!

Nach der Saison ist vor der Saison! Die ersten Eckpunkte für 2024/25 wurden bereits mit der Auslosung der ersten Runde des Uniqa ÖFB Cup gesetzt. Gespielt wird vom Freitag, dem 26. Juli bis Sonntag, dem 28. Juli 2024. Fünf Vertreter aus Vorarlberg werden versuchen die erste Runde zu überleben. WSG Tirol hat sicher die besten Karten die erste Runde zu überstehen, leider ist aber rein aus sportlicher Tiroler Sicht in diesem Fall die unterlegene Mannschaft Imst. Aber klar ist auch, dass so ein Derby zum Auftakt für ein echtes Fußballfest sorgen wird. Die weiteren drei Vertreter Tirols stehen vor schweren Aufgaben. Schwaz kann zumindest zu Hause spielen, trifft aber auf das sehr starke Team von SW Bregenz aus der 2. Liga. Auch die beiden Regionalligaduelle sehen die Tiroler Mannschaften als leichten Außenseiter. Der FC Eurotours Kitzbühel spielt bei der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen und Reichenau liefert sich bei Austria Salzburg ein Regionalliga West Spitzenduell. Der Meister von 2023/24 Austria Salzburg gegen die Nummer drei Reichenau.

SC Sparkasse Imst - WSG Tirol

Natürlich ist es immer attraktiv ein Derby in der ersten Runde spielen zu können. Allerdings steht damit schon fest, dass ein Tiroler Team fix ausscheiden wird. WSG Tirol ist in Imst natürlich klarer Favorit. Imst hat zwar die Zulassung für die 2. Liga als Mannschaft der Regionalliga West bekommen, aber sportlich blieb man weit unter den Erwartungen. So startet Imst im Cup gegen das in der Ersten Bundesliga bereits etablierte Team von WSG Tirol und hofft natürlich auf eine Sensation. Diese sind allerdings in der ersten Runde des ÖFB-Cup in letzter Zeit absolute Mangelware gewesen.



SC Eglo Schwaz - Schwarz-Weiß Bregenz

Schwaz hat in der Regionalliga West 2023/24 eine eher enttäuschende Saison gespielt. Tabellenplatz acht am Ende. SW Bregenz hat in der 2. Liga sehr gut begonnen, wurde am Ende aber gar noch in den Abstiegsstrudel hineingezogen. Drei Punkte über dem Strich am Ende und so spielt SW auch in der kommenden Saison in der 2. Liga. In Schwaz ist man sicherlich leichter Favorit.



SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen - FC Eurotours Kitzbühel

Ein nach Stand der kommenden Saison reinrassiges Regionalligaduell. Der FC Eurotours Kitzbühel konnte sich im oberen Play-off der Regionalliga Tirol den Titel sichern. Bis zuletzt gab es ein Duell auf Augenhöhe mit den WSG Tirol Juniors. Kitzbühel setzte sich im letzten Spiel im direkten Duell knapp durch und holt den Titel. SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen hat in der Regionalliga Mitte Platz sechs belegt. Für Kitzbühel auswärts sicher eine schwierige Aufgabe die erste Runde zu überstehen.

SV Austria Salzburg - SVG Reichenau

Reichenau war in der abgelaufenen Saison der Regionalliga West das beste Tiroler Team auf Platz drei, Austria Salzburg wurde Meister und hat fünfzehn Punkte mehr gesammelt als Reichenau. Also auch in diesem Spiel der Tiroler Vertreter auswärts vor einer sehr schwierigen Aufgabe.

