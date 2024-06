Silz/Mötz verabschiedet sich von Mannschaftsstützen und der Regionalliga West

Details Sonntag, 30. Juni 2024 23:58

Der freiwillige Rückzug der SPG Silz/Mötz aus der Regionalliga West in die Regionalliga Tirol ist verbunden mit dem Abgang einiger Klassespieler, die sich neue Herausforderungen suchen werden. Aber auch die SPG Silz/Mötz kann sich auf eine sehr attraktive und herausfordernde Saison in der Regionalliga Tirol freuen!

So verabschiedet sich Silz/Mötz von Führungsspielern der Saison 23/24

Unser aktueller Kapitän Samuel Krismer hat sich im Juli 2020 unserer SPG angeschlossen und hat in 93 Einsätzen 24 Treffer erzielt. Sammy hatte einen wesentlichen Anteil an dem Aufstieg von der Tiroler Liga bis in die Regionalliga West. Vielen Dank Sammy und alles Gute bei deinem nächsten Verein!

Auch Paulo Rossetti wird nach 2 1/2 Jahren und 85 Spielen bei insgesamt 40 Treffern für die SPG eine neue Herausforderung suchen. Auch Paulo als gefährlicher Offensivspieler war maßgeblich am Aufstieg bis in die Regionalliga West beteiligt. Danke Paulo und viel Glück beim nächsten Karriereschritt!

Leider wird sich unser Urgestein Tim Duinkerk für ein Jahr zur SPG Mieminger Plateau verabschieden. Tim spielt seit dem Nachwuchs bei uns, ein Eigengewächs, das von der der U14 bis in die Kampfmannschaft viele Vereinserfolge mitgeprägt hat. Tim danke für deine Loyalität in den letzten dreizehn Jahren! Wir hoffen, dass du nach dem einen Jahr Leihe an die SPG Mieming wieder zu uns zurückkehren wirst!

Philipp Viertler, Alexander Schwab und Gerald Kirchebner verabschieden wir nach einem Jahr und Sefik Abali einem halben Jahr bei unserer SPG Silz/Mötz. Danke für euren Einsatz. Zu guter Letzt verabschieden wir auch Michael Augustin, der nach einer herausragenden Fußballkarriere seine Schuhe als aktiver Spieler an den Nagel hängen wird. Der ehemalige österreichische Nachwuchsnationalspieler kam erst letztes Jahr nach Stationen bei Telfs, Schwaz und Wacker Innsbruck zu uns. Er hat unsere Fans mit vielen „Gusto- bzw. Gustl-Stückerln“ verzaubert und in bisher 29 Spielen 17 Tore erzielt. Michael wird ab der neuen Saison als Teamkoordinator und als Individualtrainer eine neue Rolle in unserem Verein übernehmen. Michael, Gratulation zu deiner Fußballkarriere und alles Gute in deiner neuen Funktion! Danke Jungs für diese geniale Saison in der Regionalliga West! (Quelle: SPG Silz/Mötz fb)

