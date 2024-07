Wacker Innsbruck startet mit Heimspiel gegen Silz/Mötz!

Details Dienstag, 02. Juli 2024 01:26

Die Regionalliga Tirol 2024/25 startet mit einem echten Kracher! Aufsteiger und Tirol Liga Meister FC Wacker Innsbruck empfängt den freiwilligen Absteiger aus der Regionalliga West SPG Silz/Mötz. Es gibt kein oberes und unteres Play-off mehr, sondern eine ganz normale Meisterschaft mit Hin- und Rückrunde und vierzehn Teams. Manche werden sagen gute Idee, andere werden sagen, es geht Spannung verloren. Die Liga dürfte aber ziemlich ausgeglichen verlaufen, Spannungsmomente wird es sicherlich genug geben. Natürlich sind viele Blicke auf Wacker Innsbruck gerichtet, die den nächsten Schritt in die Regionalliga West machen wollen.

Vierzehn Mannschaften – Wörgl doch wieder dabei!

Die Regionalliga Tirol wird in der Saison 2024/25 wieder als „normale“ Liga mit vierzehn Mannschaften durchgezogen – also mit Hin- und Rückrunde ohne oberes bzw. unteres Play-off. Diesem Umstand verdankt es auch der SV Wörgl weiter in der obersten Tiroler Liga kicken zu können. Besondere Brisanz bekommt die Saison natürlich durch Aufsteiger FC Wacker Innsbruck, dessen Intentionen ja klar nach weiter oben gerichtet ist. Interessant wird natürlich auch sein, wie sich der Sieger des oberen Play-off 2023/24 FC Eurotours Kitzbühel in der Regionalliga West schlagen wird..

Sehr attraktives Starterfeld!

Die SPG Silz/Mötz hat sich in der vergangenen Saison in der Regionalliga West hervorragend geschlagen, wollte aber auf eigenen Wunsch eine Etage tiefer. Neu in der Liga sind auch der Meister der Tirol Liga Wacker Innsbruck und der sehr starke Vizemeister Vils. Als starke Teams muss man in Folge die WSG Tirol Juniors, Völs, St. Johann und Volders nennen, die wohl auch in der kommenden Saiosn oben mitspielen werden. Der Innsbrucker AC, Kundl, Ebbs, Fügen, Kematen, Telfs und Wörgl komplettieren eine sehr starke Liga mit vierzehn Teams. Man kann es wenden, wie man will, die Regionalliga Tirol ist nun endgültig zur „ersten“ Tirol Liga geworden. Der einzige Unterschied: Es gibt vierzehn statt sechzehn Mannschaften. Die Tirol Liga selbst ist nun so etwas wie ein Verbindungsglied zwischen der Regionalliga Tirol und den beiden Landesligen.

So geht es am zweiten Augustwochenende los!

Die Auslosung wollte es so! In der ersten Runde bereits treffen Aufsteiger und freiwilliger Absteiger aufeinander! Der FC Wacker Innsbruck empfängt die SPG Silz/Mötz – ein echter Kracher! Der zweite Aufsteiger Mils hat bei den WSG Tirol Juniors eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Ein weiteres Spitzenspiel sicher St. Johann gegen Ebbs. Wörgl empfängt Fügen, Volders den SC Kundl, Telfs das Team aus Kematen und der IAC hat Völs zu Gast.

