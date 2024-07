Kaderänderungen und Testspielprogramm des FC Wacker Innsbruck

Details Mittwoch, 10. Juli 2024 01:15

Die Spannung steigt! In einem Monat startet die Regionalliga Tirol 2024/25 in die Meisterschaft. Auf das Play-off wird verzichtet, es gibt eine ganz normale Meisterschaft mit Hin- und Rückrunde mit vierzehn Teams. Der Fanmagnet der Tirol Liga Wacker Innsbruck möchte den nächsten Schritt nach oben machen. Dazu hat Wacker ordentlich aufgerüstet. Aber es ist auch klar – es wird kein Spaziergang. Die Regionalliga Tirol ist sehr ausgeglichen und bereits der erste Gegner vor den eigenen Fans wird für Wacker Innsbruck ein Härtetest sein. Die SPG Silz/Mötz ist nach dem freiwilligen Abstieg aus der Regionalliga West der erste Gradmesser, wie die Kräfteverältnisse 2024/25 auf den Weg in die Regionalliga West verteilt sein werden. Vorab darf man sich aber in Fliess auf ein Fußballfest im Kerschdorfer Tirol Cup freuen. Wacker Innsbruck ist am 3. August 2024 zu Gast – Ankick 19 Uhr!

Neue Power für Wacker!

USA-Power für Schwarz-Grün! Mit Ethan Scala sichert sich der FC Wacker Innsbruck ein vielversprechendes Talent auf der zentralen Mittelfeld-Position. Der 19-jährige stammt ursprünglich aus Florida, wo er auch seine fußballerische Karriere begann. In Europa konnte er ebenfalls bereits Erfahrungen machen und war für die U21 vom belgischen Zweitligisten RWD Molenbeek aktiv. Nun führt ihn sein Weg in die Tiroler Landeshauptstadt.

Mouhamed Sy wird ebenfalls Wackerianer! Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt von den Gambinos Stars aus Afrika nach Tirol. Zuletzt war er in die slowakische 2. Liga verliehen, wo er für MSK Zilina B 13 Partien in der letzten Saison absolvierte. Nun folgt der Schritt zum FC Wacker Innsbruck .

Schon länger durch die Medien kursiert, nun endlich fix: Luis Gstrein wechselt vom SV Längenfeld zum FC Wacker Innsbruck! Der 18-jährige pfeilschnelle Flügelstürmer belegte in der abgelaufenen Tirolerligasaison mit 17 Treffer Rang 3 in der Torschützenliste und weckte somit große Begehrlichkeiten. Am Ende entschied sich das Tiroler Talent für den Tiroler Traditionsverein

Bright Owusu ist der nächste Neuzugang beim FC Wacker Innsbruck. Der 22-jährige afrikanische Flügelflitzer wechselt aus der zweiten slowakischen Liga in die Tiroler Landeshauptstadt!

Philipp Viertler kehrt zum FC Wacker Innsbruck zurück! Der Innenverteidiger spielte zuletzt für die SPG Silz/Mötz in der Regionalliga West und war bereits von 2009 bis 2019 insgesamt 10 Jahre lang Teil des Tiroler Traditionsvereins.

Stefan Lorenz schließt sich dem FC Wacker Innsbruck an! Der variabel einsetzbare Offensivspieler wechselt von Regionalliga-West-Ligisten SC Imst, wo er seine Torgefahr bereits unter Beweis stellen konnte, zu den Schwarz-Grünen. Nach 2017 ist es schon das zweite Mal, dass er für den Tiroler Traditionsverein aufläuft.

Alexander Joppich wechselt zurück zum FC Wacker Innsbruck! Der 29-jährige Abwehrspieler kommt von Zweitligisten SV Horn retour an den Inn. Joppich verfügt über zahlreiche schwarz-grüne Erfahrung, spielte im Nachwuchs und für die Profis bereits für den Tiroler Traditionsverein.

Testspielprogramm und die ersten Pflichtspiele

Im Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten unterlag Wacker mit 0:7 – trotzdem ein guter Test aus der Sicht von Wacker. Am 13. Juli 2024 wurde das nächste Testspiel terminisiert. Wacker Innsbruck fordert um 18 Uhr den Regionalliga West Vertreter SC Schwaz. Ein weiterer Test ist am 20.7. geplant – der Gegner steht noch nicht fest. Am 27.7. geht es gegen den FC Obermais, am 3.8. folgt das erste Pflichtspiel im Kerschdorfer Tirol Cup in Fliess um 19 Uhr und am 9. August um 19:30 Uhr der mit Spannung erwartete Meisterschaftauftakt zu Hause gegen die SPG Silz/Mötz. (Quelle: FC Wacker Innsbruck fb)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.