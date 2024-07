Obmann von Kundl: „Es wird wohl kein Weg an Wacker Innsbruck vorbeiführen!“

Details Sonntag, 21. Juli 2024 01:00

Hochspannung vor dem Start der Meisterschaft 2024/24 in der Regionalliga Tirol in drei Wochen. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren und Wacker Innsbruck konnte in einem Testduell mit Bayern München II ein 1:1 erreichen. Wacker Innsbruck wird auf alle Fälle der Publikumsmagnet in der Regionalliga Tirol 2024/25 sein und nicht nur für den Obmann des SC Holz Pfeifer Kundl, Reinhold Ebenbichler, ist Wacker auch der erklärte Titelfavorit mit Fokus Regionalliga West 2025/26.

Vorbereitung?

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Die Vorbereitung läuft sehr gut. Der neue Trainer Stefan Oberhuber und das Team haben schnell zusammengefunden. Es wurden auch schon einige Testspiele absolviert, hier sind die Ergebnisse natürlich nebensächlich.“

Kaderänderungen?

Reinhold Ebenbichler: „Pascal Wegscheider hat den SCK in Richtung Brixlegg verlassen, neu sind Kevin Pockenauer (Breitenbach) und Alexander Madersbacher (Fügen).“

Ziele für die Meisterschaft 2024/25

Reinhold Ebenbichler: „Das Team soll vor allem gute Heimspiele zeigen und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz belegen!“

Titelfavoriten?

Reinhold Ebenbichler: „Es wird wohl kein Weg an Wacker Innsbruck vorbeiführen. Allein aus budgetärer Sicht ist die Mannschaft von Ex-SCK Spieler Sebastian Siller der klare Favorit. In der heimischen Liga wird Red Bull Salzburg wieder zurückschlagen, in Deutschland wird es spannend. Die Bayern werden kaum zur Ruhe kommen, denn der neue Trainer ist ja schon vor Beginn der Meisterschaft schwer unter Druck. Eine Chance für Dortmund, Leverkusen oder vielleicht sogar Leipzig. Hoffentlich können alle den Schwung der Euro mitnehmen. Ich war selber in Leipzig und konnte die tolle Atmosphäre dort genießen. Ein Fußballfest wie es sein soll!“

