Stabilität ist das große Ziel des SV Wörgl für 2024/25!

Die Aufstockung der Regionalliga Tirol auf vierzehn Mannschaften für die Saison 2024/25 hat dem SV Wörgl wieder ein Ticket für die Liga gesichert. In der kommenden Saison will man den Abstiegskampf durch Stabilität entrinnen. Die Liga ist aber extrem stark, mit Wacker Innsbruck und Mils kommen zwei starke Mannschaften aus der Tirol Liga dazu. Stark ist vor allem bei Wacker Innsbruck eher ein Hilfsausdruck, Wacker will die nächste Stufe nach oben. Der SV Wörgl startet am 9. August um 19:20 Uhr zu Hause gegen Fügen in die neue Saison. Vorab geht es am 3.8.24 im Kerschdorfer Tirol Cup nach Going.

Vorbereitung und Testspiele?

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs und der Vorbereitung. Zwei schwierige Wochen sind hinter uns und die Jungs sind motiviert und haben es in der Vorbereitung sehr gut gemacht bis jetzt. Wir haben gegen Thiersee und Kitzbühel Testspiele bestritten. Das letzte Spiel gegen Kitzbühel war gegen einen starken Gegner sehr gut ! Bis zur 60. Minute stand es 1:1 und dann haben wir acht Spieler getauscht und leider am Schluss verloren. Am Samstag gibt es noch ein Testspiel in Mayrhofen und dann am 3.8.24 die erste Tirol-Cup Runde in Going!“

Kaderänderungen?

Dino Bevab: „Wir haben sieben neue Spieler geholt und ich bin sehr zufrieden mit den Neuzugängen. Ivan Salinovic kommt aus Kroatien 3. Liga, Ömer Köken aus Zirl, David Martin Zoltan aus Kirchbichl, Attila Havas aus der dritten Ungarischen Liga, Tobias Schulnig aus Bruckhaüsl, Matteo Schöbel vom FC Söll und Muamer Music aus Inzing. Unsere Abgänge im Sommer 2024 sind Marvin Schöpf zum IAC, Engincan Gündogdu nach Kufstein, Matthäus Hundögger nach Volders und Fabian Schönlechner nach Ebbs!“

Ziele und Favoriten?

Dino Bevab: „Nach der letzten Saison ist unser Ziel Stabilität, um den Abstiegskampf aus dem Weg zu gehen. Meister in Österreich wird, denke ich wieder Sturm Graz und in Deutschland Bayern München!“

