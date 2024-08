Max Ostermann mit einem Situationsbericht aus Kematen!

Details Donnerstag, 01. August 2024 00:42

Jede Menge Spannung hat ganz sicherlich die Regionalliga Tirol 2024/25 zu bieten. Für den sportlichen Leiter des SV Kematen, Max Ostermann, bringt es wenig, eine Platzierung als Vorgabe zum Start festzulegen. Man will von Anfang an ganz oben dabei sein. Besonders erfreulich ist auch, dass Kematen erstmals eine Damenmannschaft im Meisterschaftsbetrieb in der kommenden Saison stellen wird.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Max Ostermann, sportlicher Leiter SV Kematen: „Wir befinden uns in der dritten Vorbereitungswoche und freuen uns auf den Pflichtspielauftakt im TFV-Cup am Freitag, dem 2.8.2024 gegen Nassereith. Die Mannschaft zieht voll mit und trotz Urlaubszeit stehen unseren Trainern Samuel Glatz und Richard Kofler immer sehr viele Spieler zur Verfügung!“

Welche Testspiele wurden absolviert, was steht noch am Plan?

Max Ostermann: „Blitzturnier in Axams, Spiel gegen US Lecce (Serie A), Reichenau (RLW) und noch ausständig das Spiel gegen SPG Ibk West (LLW).“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Abgänge:

Max Plattner (Reichenau)

Manuel Larcher (Oberhofen)

Zugänge:

Alexander März und Ben Stolz (Reichenau II)

Joel Ngounou Djankeu (Seefeld)

Aleksander Draxl („Eigenbau Spieler“ zurück aus Sellrain)

Philipp Draxl („Eigenbau Spieler“ zurück aus Sellrain)

Zugang im Trainerteam: neuer Tormanntrainer Thomas Meischberger (langjährige Nummer Eins und Vereinsurgestein des SV Kematen)

Foto: SV Kematen

Gibt es verletzte Spieler, die zum Start der Saison fehlen werden?

Max Ostermann: „Manuel Kovatsch – er arbeitet aber sehr fleißig am Comeback und wird hoffentlich im Laufe der Herbstsaison zur Mannschaft zurückkehren. Bei Niklas Zauner und Simon Gatscher wird es hoffentlich schon bald wieder gehen. Auch diese zwei Spieler haben sehr hart trainiert, um nach schweren Knieverletzungen wieder spielen zu können. Bernhard Hornegger ist auch noch rekonvaleszent und wird wahrscheinlich im Laufe der Herbstsaison nach Amerika auswandern, um dort ein Studium zu absolvieren. Hier gilt auch mal ein großes Dankeschön an unsere zwei Physiotherapeuten Yvonne Mühlbacher und Jonas Oberhofer, die das ganze Jahr für uns da sind und auf unsere Spieler schauen!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Max Ostermann: „Platzierungen vorauszusagen, bringt meiner Meinung nach nicht viel. Wir versuchen von Anfang an gut dabei zu sein und gute Leistungen zu zeigen, um in der Tabelle so weit wie möglich vorne zu sein. Unser Hauptfokus liegt aber im Integrieren unserer vielen jungen, ehrgeizigen Spielern!“

Titelfavoriten 24/25?

Max Ostermann: „In unserer Liga Wacker Innsbruck und Wattens Amateure! In der Bundesliga glaube ich, dass es sich wieder Sturm Graz und Salzburg ausmachen werden. Super wäre es, wenn Rapid Wien auch wieder mal ein Wörtchen mitreden könnte. In Deutschland werden die Bayern zurückschlagen.“

Wichtige Informationen zum Verein?

Max Ostermann: „Auch beim SV Kematen geben die Mädels richtig Gas und wir freuen uns, dass wir das erste Mal in der Vereinsgeschichte eine Damenmannschaft im Meisterschaftsbetrieb melden können!“

Persönliche Anliegen?

Max Ostermann: "Ein großes DANKESCHÖN an alle Sponsoren, Gönner, Abonnenten und unsere zahlreichen Fans, die die Mannschaft bei den Heimspielen und auch sehr oft Auswärtsspielen zahlreich unterstützen!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.