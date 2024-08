WSG Tirol Juniors bereiten Spieler auf die Bundesliga vor!

Details Freitag, 02. August 2024 00:06

Die WSG Tirol Juniors waren in der letzten Saison die ganz große positive Überraschung in der Regionalliga Tirol. Unter Coach Manuel Ludwiger will man den erfolgreichen Weg weiter gehen und setzt den Fokus ganz besonders darauf, die Spieler „bundesligafit“ zu bekommen. Die Pflichtspielsaison 2024/25 startet für die Juniors am Freitag, dem 2. August, um 19 Uhr in der ersten Runde des Tirol-Cup in Söll. In der Meisterschaft will man wieder oben mitspielen. Der erste Gegner ist Aufsteiger Mils am Freitag, dem 9.8.24 um 19 Uhr im Georg Langes Stadion. Sicherlich einer der Kracher der ersten Runde neben dem Duell des FC Wacker Innsbruck gegen den freiwilligen Regionalliga West Absteiger Silz/Mötz.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Manuel Ludwiger, Trainer WSG Tirol Juniors: „Zu Beginn der Schulferien bekam die Mannschaft eine Woche Pause, um auch den zahlreichen Schülern in unserem Kader die Möglichkeit auf eine Woche Urlaub zu geben. Seit Montag, dem 15. Juli 2024, stehen wir wieder im Training. Nach der ersten Trainingswoche nahmen wir an einem Vorbereitungsturnier in Inzing teil, das auch zum Teambuilding genutzt wurde. Es gab noch einen Test gegen die Akademie Tirol U18 und nun geht es schon mit dem ersten Pflichtspiel im Tirol-Cup los!“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Manuel Ludwiger: „Insgesamt ist der Kern des letztjährigen Kaders zusammengeblieben, dazu haben wir uns noch etwas verjüngt. Sechs der acht Neuzugänge sind Jahrgang 2006.“

Zugänge:

Gerald Kirchebner (SPG Silz/Mötz), Jakob Klieber (SV Telfs), Michael Neuner, Lukas Schweighofer, Christian Huetz (alle AKA Tirol), Daniel Fürhapter (zurück aus Leihe vom FC Volders), Felipe Ganz (Amstetten U18/SC Münster), David Batinic (WSG Tirol KM3).

Abgänge:

Patrick Brugger (FC Volders), Andreas Dummer (SC Schwaz II), Rudolf Holzknecht (SV Hall), Kelvin Attah (Leihe zum Völser SV).

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Manuel Ludwiger: „Severin Weyrer (Kreuzbandriss) fällt leider noch bis zum Winter aus.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Manuel Ludwiger: „Oberstes Ziel einer zweiten Kampfmannschaft ist es naturgemäß, die Spieler auf die Kampfmannschaft vorzubereiten. Junge Spieler bekommen bei uns die Möglichkeit, ihre ersten Schritte im Erwachsenenfußball zu gehen und sich Woche für Woche für höhere Aufgaben zu empfehlen. Durch unser hohes Trainingspensum mit sechs bis sieben Einheiten pro Woche wollen wir die Jungs bestmöglich auf die Bundesliga vorbereiten. Im letzten Jahr haben bereits zehn Spieler mindestens einmal bei den Profis mittrainieren dürfen. Sportlich wollen wir nach dem knapp verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr wieder vorne mitspielen!“

Titelfavoriten?

Manuel Ludwiger: „Ich denke, dass es wieder eine sehr enge und spannende Regionalliga Tirol wird. Dem Transferprogramm nach zu urteilen wird mit dem SK St. Johann und dem FC Wacker Innsbruck ganz vorne zu rechnen sein. In der Bundesliga wird es meiner Einschätzung nach wieder Red Bull Salzburg schaffen und in Deutschland Bayern München!“

Persönliche Anliegen?

Manuel Ludwiger: „Man hat im vergangenen Jahr gesehen, dass die Regionalliga Tirol eine sehr spannende und attraktive Liga ist. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Tiroler Talente die Chance bekommen, regelmäßig in dieser Liga zu spielen und weniger auf gestandene Legionäre gesetzt wird. So wäre die Entwicklung des Tiroler Fußballs noch nachhaltiger!“

