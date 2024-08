Aufsteiger Mils will die großen Nummern in der Regionalliga Tirol ärgern!

Details Mittwoch, 07. August 2024 00:32

Die Spannung ist groß und nun ist es endlich so weit. Die Regionalliga Tirol startet am 9. August 2024 in die neue Saison. Publikumsmagnet wird Aufsteiger Wacker Innsbruck sein, aber man darf auf keinen Fall Aufsteiger Nummer zwei unterschätzen. Der SC Mils will so schnell als möglich in der Liga ankommen. Der Auftaktgegner ist eine harte Nuss – die Wattens Juniors auswärts!

Nach dem Spiel sollte bei aller Rivalität ein Bierchen möglich sein!

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Testspiele gab es in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 gegen Reichenau, Zams und gegen Stubai. Das erste Cupspiel im Tirol Cup gegen Aschau konnte schon positiv absolviert werden und wir sind eine Runde weiter. Nun geht es am Mittwoch, dem 14. August 2024 ab 19:30 Uhr in Kolsass mit Runde zwei weiter. Vorab natürlich noch die erste Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Tirol am Freitag ab 19 Uhr bei den WSG Tirol Juniors.

Kaderabgänge im Sommer waren Schumacher Fabian (Karriereende) und Pilaj Sandro, der nach Seefeld gewechselt ist. Neu dabei sind Pichler Harald (Hall) und Rückkehrer Pregenzer Johannes von der AKA Tirol. Außerdem haben wir zwei junge Spieler aus unserer KM2 hochgezogen

Unser Ziel ist es, dass wir uns so schnell wie möglich in der Liga etablieren und wir werden versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Vielleicht können wir auch den einen oder anderen Großen ärgern!

Wacker Innsbruck ist für mich sicher der Favorit, vielleicht noch St. Johann oder Wattens. In der Bundesliga wird RB Salzburg zurückschlagen!

Ich wünsche mir generell mehrRespekt untereinander und bei aller Rivalität sollte nachher trotzdem immer ein Bierchen möglich sein!“

