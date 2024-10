Vor dem Kracher gegen WSG Tirol Juniors: Verletzungsteufel wütet in St. Johann!

Details Freitag, 04. Oktober 2024 16:55

Nachdem schon einige Mannschaftsstützen längere Zeit beim SK St. Johann ausfallen, schwächt die Mannschaft die schwere Verletzung von Axel Krimbacher im Training massiv. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht allen verletzten Spielern baldigste Genesung und alles Gute! In der kommenden Runde der Regionalliga Tirol tritt St. Johann zu Hause im Schlagerspiel gegen die WSG Tirol Juniors an. Ein Spiel der neunten Runde musste bereits wetterbedingt abgesagt werden.

Kommentar zur Lage vom Coach des SK St. Johann

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Leider hat sich unser treffsicherster Stürmer Axel Krimbacher im Training einen Muskelbündeleinriss im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt für die restliche Herbstsaison aus. Natürlich schmerzt diese Verletzung sehr, da sich Axel in Topform befand. Wir müssen als Team nun noch enger zusammenrücken, um die kommenden schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Gerade in den kommenden Wochen wird es eine hohe Belastung geben. Englische Woche durch das Nachtragsspiel in Volders das ist deswegen eine enorme Belastung, da uns mit Bader Christoph, Bader Philipp, Seeber Benjamin, Gurschler Josef und Hörhager David weiter Stützen fehlen!“

Wörgl gegen Telfs musste bereits abgesagt werden!

Nach dem Hitzesommer lässt der September und Oktober den Himmel ordentlich weinen. Die Plätze sind entsprechend mitgenommen, wobei das Spiel Wörgl gegen Telfs, dessen Ankick für Freitag, 4. Oktober 2024 um 19:30 Uhr angesetzt war, wetterbedingt abgesagt werden musste. Der ultimative Schlager der Runde zwischen Fügen und Wacker Innsbruck am Samstag ab 16 Uhr ist bislang nicht von einer Absage gefährdet. (Stand Freitag 17 Uhr).

