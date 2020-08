Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Expertentipp Runde 2

Und schon steht die 2. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Der Trainer vom SC Sparkasse Imst, Herbert Ramsbacher, hat die erste Runde sehr genau analysiert und gibt unseren Lesern einen sehr detaillierten Ausblick auf die Spiele der zweiten Runde.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

"Die WSG Swarovski Tirol wurde im ersten Heimspiel gegen SC Schwaz für eine starke Vorstellung nicht belohnt und verlor 1:2. Ein Punkt wäre durchaus möglich gewesen und diesen wollen die Jungs von Martin Rinker und Christian Kellner nun unbedingt in Imst holen. Ich glaube dennoch an die Heimstärke meiner Elf und bin überzeugt, dass es ein spannendes Spiel zu sehen geben wird."

Fr, 07.08.2020, 20:00 Uhr

"Telfs trat in der ersten Runde nach einer bärenstarken Leistung aber punktelos die Heimreise aus Wörgl an. Den Dreier wollen sie nun am Emat nachholen. Die Haller müssen gleich zu Beginn der Saison zum zweiten Mal ins Tiroler Oberland. Nach der Niederlage in Imst ist Hall auf Wiedergutmachung aus und wird versuchen über den Kampf ins Spiel zu kommen. Die geballte Offensivpower der Hausherren mit Augustin, Perstaller, Schretter und Kranebitter gilt es für Hall zu entschärfen."