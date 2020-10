Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Expertentipp Runde 12

Und schon steht die 12. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Die Vorschauanalyse der kommenden Runde stammt in dieser Woche vom ligaportal.at Live-Ticker Reporter Alois Neumayr.

"Platz fünf gegen Platz drei und niemand will sich hier was schenken. Man kann sich aber vorstellen, dass jeder diese Punkte haben möchte - vor allem die SVG Reichenau - deswegen ein Unentschieden."

Sa, 03.10.2020, 18:00 Uhr

"Sc Schwaz bis jetzt nicht wie erwartet in der Saison gestartet, am 30.9.im ÖFB-Cup VFB Hohenems mit 1:3 unterlagen und damit auch eventuell aus der Puste gegen den FC Eurotours Kitzbühel, die auswärts sehr stark spielen. Fazit: Kitzbühel gewinnt knapp in Schwaz!"