Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Expertentipp Runde 14

Und schon steht die 14. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte Alois Neumayr. Hier seine Vorschauanalyse der fünf Partien.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Sa, 17.10.2020, 15:00 Uhr

"Kufstein eindeutig der Favorit in diesem Spiel, Hall mehr als schwach in dieser Saison und kann mit großer Wahrscheinlichkeit die rote Laterne nicht mehr abgeben. Auch in Kufstein wird es eine Pleite."