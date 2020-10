Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Expertentipp Runde 16

Und schon steht die 16. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte Alois Neumayr.

Mo, 26.10.2020, 10:30 Uhr

"Wattens zuhause mit dem Heimvorteil, aber die Reichenau sehr stark in der Saison, ob da was gelingt ist fraglich. Reichenau ist der Favorit für mich in der Runde und holt sich die drei Punkte."