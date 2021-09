Regionalliga Tirol - Herbst 2021/2022: Expertentipp Runde 9

Details Donnerstag, 09. September 2021 02:00

Und schon steht die 9. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Der erste Tipp plus Analyse kommt vom Co-Trainer des SC Sparkasse Imst, Norbert Raich. Der zweite Tipp plus Analyse kommt von ligaportal.at Liga-Experten Alois Neumayr.

Sa, 11.09.2021, 19:00 Uhr FC Kitzbühel - WSG Swarovski Tirol Amateure Expertentipp: 1:1 "Norbert Raich: Wattens trotz seiner Jugend bereits stabil und sie können auch in Kitzbühel etwas mitnehmen. Alois Neumayr: 2:0 Kitzbühel kommt der Tabellenspitze immer näher und wird zuhause auch Wattens schlagen." Zum Live-Ticker

So, 12.09.2021, 17:00 Uhr SV Telfs - FC Wacker Innsbruck II Expertentipp: 1:2 "Norbert Raich: Wacker derzeit sehr konstant und hat mit Nitta einen absoluten Torgaranten am Platz. Telfs natürlich schwierig zu bespielen am Emat, aber die spielerische Klasse wird sich dieses mal durchsetzen. Alois Neumayr: 3:2 Telfs ist dieses Jahr zu gut und kommt zuhause knapp zum Dreier." Zum Live-Ticker

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!