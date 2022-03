Regionalliga Tirol - Herbst 2021/2022: Expertentipp Runde 19

Und schon steht die 19. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte Alois Neumayr.

"Auf geht es in das neue Fußballjahr mit einem Innsbrucker Derby, in dem sich meiner Meinung nach Reichenau gegen den Tabellenletzten SVI durchsetzen können wird."

"Imst muss wieder zur alten Stärke zurückfinden, ebenso darf Schwaz keine großen Fehler mehr machen, wenn man in der zweiten Phase im Play-Off der Regionalliga West spielen will. Imst könnte aber den Heimvorteil nutzen."

"Beides starke Mannschaften, Rio Nitta zwar nicht mehr in der zweiten von Wacker, aber man will gegen Telfs drei Punkte erobern."

So, 13.03.2022, 11:00 Uhr

"Kitzbühel muss in Wattens ran, die im Hinspiel Kitzbühel eine eiskalte Dusche verpassten. Am Sonntag will man sich mit einem Sieg gegen die WSG revanchieren!"