Regionalliga Tirol - OPO 2022/2023: Expertentipp Runde 24

Details Donnerstag, 13. April 2023 02:00

Und schon steht die 24. Runde in der Regionalliga Tirol - OPO vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Dr. Clemens Burgstaller, der Obmann des SC Eglo Schwaz, hat die kommende Runde analysiert und bemerkt ergänzend: "Der SC Eglo Schwaz spielt ja leider nicht dieses Wochenende, denke aber, dass uns die kleine Verschnaufpause mehr als gut tut. Wir werden in den letzten sieben Partien wieder in die Spur finden und unser Ziel Regionalliga West nächstes Jahr erreichen. Ansonsten arbeiten wir mit Vollgas am Umbruch, damit wir in der neuen Saison neben dem neuen Trainerteam eine tolle junge Mannschaft zur Verfügung haben!"

