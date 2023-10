Regionalliga Tirol 2023/2024: "betway" Expertentipp Runde 15

Und schon steht die 15. Runde in der Regionalliga Tirol vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Herbert Ramsbacher, der Trainer des SK St. Johann, hat die kommende Runde analysiert.

Sa, 21.10.2023, 18:00 Uhr

"Fügen im Aufwind und will natürlich unbedingt in das obere Play Off. Das Team hat sich gefunden, steht defensiv stabil und hat in der Offensive sehr viel individuelle Klasse. Kematen immer für eine Überraschung gut. aber im Zillertal hängen die Trauben hoch."