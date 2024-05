Regionalliga Tirol - OPO 2023/2024: "Betway" Expertentipp Runde 27

Und schon steht die 27. Runde in der Regionalliga Tirol - OPO vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Manuel Ludwiger, der Trainer der WSG Tirol Juniors, hat die kommende Runde analysiert.

Fr, 17.05.2024, 18:30 Uhr

"Nach der bitteren Niederlage nach Elfmeterschießen im Cup-Halbfinale in der vergangenen Woche wollen wir uns am Freitag mit einem Sieg in der Liga revanchieren."