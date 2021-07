Jasmin Omahic und Denis Husic zum Duell Kufstein gegen Wörgl

Details Montag, 26. Juli 2021 20:17

Der große Kracher der ersten Runde der Regionalliga Tirol 2021/22 zwischen dem FC Kufstein und SV Wörgl endet mit einem 1:1. Nicht überraschend, denn beide Teams zählen ja zu den heißen Anwärtern auf einen Play-Off Platz in der Regionlliga West im Frühjahr 2022. Die Partie zwischen den Aufsteigern Fügen und dem SV Innsbruck musste wegen eines Gewitters abgebrochen werden, die Überraschung der Runde war die Niederlage von Kitzbühel in Telfs.

Glücklicher Treffer – aber auch Chance auf den Sieg

Jasmin Omahic, Trainer FC Kufstein: „Im Großen und Ganzen wurden die Punkte aus meiner Sicht brüderlich geteilt. Wörgl hatte aber schon ein Übergewicht, allerdings hatte unser Dominik Sadler die große Chance auf das 2:1 – ganz alleine vor dem Goalie der Gäste. Unser Tor war allerdings recht glücklich. Ein Schuss aus etwa 25 Meter von Daniel Wurnig in der 63. Minute, der abgefälscht wurde und der Ball fand ins Tor von Wörgl.“

Beste Spieler FC Kufstein: Ibrahim Diakite (V), Daniel Wurnig (MF), Dominik Sadler (MF)

In Summe zwei Zählern nachtrauern

Denis Husic, Trainer SV Wörgl: „In Summe trauern wir zwei Punkten nach. Aber man muss auch sagen, dass Kufstein auch einen Dreier hätte holen können. Wir hatten mehr Spielanteile und auch mehr Möglichkeiten auf Treffer. Im Abschluss – letztes Drittel – haben wir aber offensiv einfach mit zu wenig Nachdruck gespielt!“

Beste Spieler SV Wörgl: Tobias Auböck, Bastian Pichler, Bojan Margic

Kitzbühel mit Fehlstart

Der FC Kitzbühel musste sich sehr überraschend in Telfs mit 0:2 geschlagen geben, Reichenau hat wohl aus dem Tal gefunden – 3:2 gegen die Tirol Amateure- Programmgemäß das 2:1 von Schwaz gegen Hall und der Sieg von Imst beim FC Wacker Innsbruck II. Die zweite Runde am letzten Juliwochenende wird weitere Aufschlüsse bringen wie stark die Teams aktuell sind. Reichenau gegen Schwaz ist nun ein Duell der Sieger, Imst empfängt die Tirol Amateure und Telfs spielt bei den Haller Löwen. Kitzbühel steht schon ein wenig unter Druck – gegen Kufstein wird es sicher nicht einfach sein voll zu punkten. Auf die Aufsteiger warten schwere Herausforderungen – Fügen spielt in Wörgl und der SV Innsbruck empfängt die sehr starke und junge Truppe von Wacker Innsbruck II.