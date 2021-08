Daniel Osl nach Sieg von Telfs in Hall: „Ziel bleibt der Klassenerhalt!“

Details Montag, 02. August 2021 12:23

Am ersten Augusttag 2021 wurde die 2. Runde der Regionalliga Tirol mit einem 6:0 Kantersieg von Wörgl gegen Aufsteiger Fügen abgeschlossen. Abermals Pech für den SV Innsbruck – auch das Heimspiel gegen Wacker Innsbruck II musste wegen Gewitter abgebrochen werden. Auch in Hall gab es dreißig Minuten Gewitterpause, das Spiel gegen den SV Telfs konnte aber beendet werden. Eine ganz enge Kiste – Telfs kann aber ein 3:2 über die Zeit bringen. Telfs damit wie Tabellenführer Reichenau noch ohne Punkteverlust.

Goalie von Telfs hält Dreier fest

Daniel Osl, Co-Trainer SV Telfs: „Von so einem Start in die Meisterschaft kann man nur träumen. Besser geht es nicht. Aber ehrlich gesagt kann das in Runde vier schon wieder anders aussehen. Deshalb tun wir gut daran uns an unsere Ziele zu erinnern. Und das bleibt der Klassenerhalt.

Zumal wir gegen Hall in den ersten zwanzig Minuten zu passiv waren. Nach dem Rückstand in der 13. Minute durch einen Treffer von Yigit Baydar hat das Team aber gezeigt, dass man mit Einsatz und Zusammenhalt einiges erreichen kann. Normalerweise müssten wir zur Pause auch schon führen. Haben aber tolle Einschussmöglichkeiten liegen gelassen und unter anderem zweimal Aluminium getroffen. Das 1:1 fiel in der 33. Minute durch Marvin Kranebitter.

Auch im zweiten Durchgang waren wir von Beginn an das bessere Team mit mehr Spielanteilen und einem Chancen-Plus. Ein toller Freistoß von Alak Can führte dann zum Führungstreffer. Nach dreißig Minuten Pause aufgrund Starkregens und Blitzen konnten wir durch einen Elfmeter, verwandelt von Can Alak, die Führung sogar ausbauen. Leider machten wir uns aufgrund eines Fehler in der Verteidigung, der zu diesem Zeitpunkt nie und nimmer passieren darf, das Leben wieder schwerer und können es unserem Tormann Daniel Mittermaier verdanken, dass die drei Punkte mitgenommen werden konnten. Alles in allem denke ich aber ein verdienter Auswärtssieg.“

Beste Spieler SV Telfs: Can Alak (Mittelfeld), Patterer Florian (Verteidigung)

