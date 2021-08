Kitzbühel kommt in Schwung – Dreier beim Aufsteiger Fügen!

Details Freitag, 06. August 2021 23:22

Für den SV Fügen gab es in der dritten Runde der Regionalliga Tirol nach einer starken ersten Hälfte der Gäste des FC Eurotours Kitzbühel keine Punkte zu ernten. Kitzbühel vergibt in Hälfte eins aber einige Sitzer, Fügen zu Beginn der zweiten Hälfte im Hoch, das Spiel wurde enger. Im Finish aber ein klarer 4:1 Erfolg für Kitzbühel. Die große Sensation liefern die Kicker des SV Hall – sie gewinnen beim FC Kufstein mit 3:1 und holen damit ihre ersten Punkte in der laufenden Meisterschaft.

Starke erste Hälfte von Kitzbühel

Eine starke Vorstellung von Kitzbühel von der ersten Minute an. Die Gäste verabsäumen es aber schon in Hälfte eins den Sack zuzumachen. Bereits in der vierten Minuten Pauli von links mit der Flanke und der Abwehrspieler schießt den Ball fast selber ins Tor - aber zum Glück für die Heimelf trifft er nur die Stange!. In der 13. Minute allerdings viel Pech für den Aufsteiger – nun wird es Realität, das 0:1 per Eigentor von Christian Gschösser. Einige gute Möglichkeiten, die von Kitzbühel nicht verwertet werden – und das rächt sich fast immer. Der Ausgleich von Stefan Hussl, die Abwehr war zu weit vorne, danach der Angriff über rechts und Stefan Hussl wird mit einer perfekten Flanke bedient – 1:1 in Minute 19. Aber nur acht Minuten später: Raul Baur bekommt eine Flanke von links, dann köpfelt er in die Mitte, wo Andreas Wörndl steht und dieser macht, ebenfalls mit Köpfchen, das 2:1 für Kitzbühel. Mit 2:1 für Kitzbühel geht es in die Pause.

In Hälfte zwei ein anderes Bild – Fügen wird stärker - aber in der 64. Minute die Vorentscheidung. Dejan Kostandinovic mit einem weiteren Kopfballtreffer für Kitzbühel – 3:1. Und das Gesetz der Serie hält – auch das 4:1 durch Simon Viertler, vier Minuten später, wird per Kopf erzielt.

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel: Raul Baur (MF), Dejan Kostadinovic (V)

Wolfgang Kals, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „In der ersten Halbzeit waren wir drückend überlegen, wir hätten absolut 3:1 oder 4:1 führen müssen. In der 2. Halbzeit hatte man das Gefühl, die Partie könnte noch eng werden. Nach dem 3:1 hat unsere Mannschaft aber wieder souverän agiert. Über die neunzig Minuten gesehen eine gute Leistung von Kitzbühel.“

