Valerio Espa, siebzehn Jahre, öffnet Telfs das Tor zum Sieg gegen Reichenau

Details Montag, 09. August 2021 17:25

Der SV Telfs ist seit der dritten Runde der Regionalliga Tirol ganz klar das Sensationsteam der Liga. Im Spitzenspiel gegen SVG Reichenau gab es ein Duell auf Augenhöhe und am Ende einen 3:1 Erfolg für Telfs. Telfs ist damit Tabellenführer und das einzige Team der Liga mit weißer Weste. Neben Reichenau erwartungsgemäß unter den Top-3 der SC Imst, in Wörgl, Schwaz und Kufstein stottert noch etwas der Motor. In der nächsten Runde jede Menge Kracher – Schwaz empfängt Telfs, Imst spielt in Wörgl und Reichenau empfängt Kufstein.

Florian Patterer verletzt sich – 1:1 zur Pause

Daniel Osl, Co- Trainer SV Telfs: „Wir sind eigentlich ganz gut in die Partie hinein gekommen und konnten durch einen wunderschönen Weitschuss von der Mittellinie durch Can Alak in der 20. Minute in Führung gehen. Vermutlich wunderten sich unserer Spieler zu sehr über den Treffer von Alak. Denn beim Gegentreffer, nur zwei Minuten nach unserer Führung, ließen wir die nötige Zweikampfstärke im Mittelfeld vermissen und in der Restverteidigung reagierten wir leider zu schläfrig. Und ein Spieler wir Fabian Kraxner nützt dies natürlich eiskalt aus. Nach dem Ausgleich verloren wir etwas den Faden und leider auch unseren Organisator in der Abwehr, Flo Patterer. Wie schlimm die Verletzung ist, werden wir nach einer genaueren Untersuchung wissen. Wir hoffe das Beste für ihn! 1:1 zur Pause!

Reichenau dem Führungstreffer näher

Daniel Osl: „In Durchgang zwei bot sich für unsere zahlreichen Fans ein ähnliches Bild. Meiner Meinung nach war die Reichenau bis zur 75. Minute dem Führungstreffer näher. Sie vergaben aus aussichtsreicher Position alleine vor unserem Tormann eine Topchance auf den Führungstreffer. Danach ließen die Gäste etwas nach. Gott sei Dank hat unserer Coach ein gutes Händchen bewiesen und Valerio Espa mit seinen unbekümmerten siebzehn Jahren vorne in den Sturm geworfen. Der ihm dies, mit einem wunderschönen Dribbling und einem perfekten Abschluss zum 2:1, dankte. Das 3:1 durch einen Foulelfmeter, geschossen von Augustin Michael, war dann der Schlusspunkt in einer sehr engen und ausgeglichenen Partie mit dem glücklicheren Ende für uns.“

Beste Spieler SV Telfs: Manuel Rott (Mittelfeld), Alen Kovacevic (rechte Abwehrseite)

