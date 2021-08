Haller Löwen schaffen mit Sieg gegen Fügen Anschluss an die Tabellenspitze

Details Montag, 16. August 2021 13:37

In der vierten Runde der Regionaliga Tirol hat der SV Hall im Spiel gegen den SV Fügen keine Probleme – ein ganz klarer 4:0 Erfolg. Ein Schlagerspiel konnte ausgetragen werden – Kufstein gewinnt auswärts bei Reichenau 2:0. Wörgl gegen Imst musste coronabedingt verschoebn werden, ebenso SV Innsbruck gegen die Tirol Amateure.

Hall legt im Blitztempo vor

Die erste Möglichkeit für Hall und schon klingelt es im Kasten der Gäste – Yusuf Özüyer trifft in der dritten Minute für die Hausherren. Und die Haller Löwen setzen schnell nach – elfte Minute – das 2:0 durch Florian Binder. Ein starker Auftritt von Hall, die in Folge noch zwei bis drei Chancen vorfinden um den Vorsprung auszubauen. Fügen stemmt sich aber auch mit aller Kraft gegen den sicherlich vornetscheidenden dritten Treffer. Hall gibt aber den Gästen faktisch keine Räume um ein Spiel aufbauen zu können – eine auch taktisch ausgezeichnete Vorstellung der Löwen.

Auch Hälfte zwei beginnt Hall dominant – und mit dem entscheidenden Doppelschlag. 4:0 nach einem Doppelpack von Florian Binder in der 50. und 52. Minute. Das Spiel ist faktisch gelaufen, die Gluthitze bremst die Löwen ein. Sie versuchen den klaren Erfolg über die Runden zu bringen und das gelingt auch ohne Probleme.

Beste Spieler SV Hall: Florian Binder (ST), Aleksandar Rajic (V), Yusuf Özüyer (ST)

Josef Geisler, Trainer SV Hall: „Wir sind sehr perfekt in die Partie gestartet, was die spielerischen Akzente betrifft, hätten wir noch sauberer agieren können. Nach dem 4:0 war die Spannung einfach nicht mehr da, ein verdienter Erfolg und wir müssen hart weiter arbeiten. Nun folgt die schwere Partie gegen die Wacker Innsbruck Amateure!“

Corona stört den Spielplan immer heftiger!

In der vierten Runde der Regionalliga Tirol mussten wieder zwei Partien wegen Corona-Infektionen abgesagt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass es gelingen, wird die Entwicklung in diese Richtung einzubremsen. Der SV Innsbruck konnte erst zwei Spiele absolvieren, da mischte aber der Wettergott mit. Telfs hat die erste Niederlage kassiert – 0:1 in Schwaz, führt aber die Tabelle weiter sensationell an. Dahinter Imst – nach Verlustpunkten der Tabellenführer – der Schlager in Wörgl musste coronabedingt verschoben werden. Schwaz hat den Anschluss an die Tabellenspitze geschafft, die Haller Löwen stoßen auf Platz vier vor. Reichenau hat Boden verloren – Heimniederlage mit 0:2 gegen Kufstein, die offenbar auch langsam in Schwung kommen. Aufsteiger Fügen ist in der Liga noch nicht ganz angekommen – noch kein Punkt erobert.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!