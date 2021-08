Alois Neumayr, Herbert Ramsbacher und Markus Dorn analysieren den Schlager zwischen Imst und Kitzbühel

Details Sonntag, 22. August 2021 14:39

Sicherlich nicht ganz unerwartet – das Gipfeltreffen der fünften Runde der Regionalliga Tirol zwischen dem SC Sparkasse Imst 1933 und dem FC Eurotours Kitzbühel endet mit einem 1:1 Remis. Nach Verlustpunkten gerechnet trennen damit die Top-6 der Liga drei Punkte. Reichenau setzt sich mit einem 4:1 in Fügen auf Platz zwei der Tabelle, Telfs bestätigt den Höhenflug auf Platz eins mit einem 2:1 bei den Tirol Amateuren. Enorm wichtiger Dreier für Schwaz in Kufstein, Kufstein hat damit immerhin schon sieben Punkte Rückstand auf Tabellenfüheer Telfs.

Alois Neumayr analysiert: Abermals Spiel auf Augenhöhe

Der SC Sparkasse Imst 1933 empfängt die Mannschaft aus der Gamsstadt. Man wusste schon vor Spielbeginn, dass es ein interessantes Spiel werden kann! Die letzten fünf Spiele endeten viermal mit einem Remis, einmal ging Kitzbühel als Sieger vom Platz.

In den ersten fünfzehn Minuten war es ein sehr ruhiges Spiel, beide Mannschaften bekommen schon eine Chance zum „schnuppern“, aber Kitzbühel war in den ersten Minuten doch etwas mehr am Zug. Erste konkrete Chance in der 15. Minute, Maurice Entleitner dribbelt sich durch die Gegner, aber der Ball macht eine etwas zu starke Kurve und geht knapp am Tor vorbei.

Ab diesen Zeitpunkt wird das Spiel immer heißer, da die Leistungen vom Schiedsrichter doch ein wenig zu wünschen übrig lassen. In Minute 28 und 29 zwei aberkannte Tore für den SC Imst, ein Handspiel beim ersten Treffer und abseits bei Treffer zwei, wobei der Handspiel zurecht gegeben wurde, die Abseitsstellung war nicht so klar zu erkennen. Danach wurde am Feld immer wieder heftig kritisiert und das Spiel wurde hitziger. In Minute 31 geht Kitzbühel in Führung! Andreas Wörndl - nach einen Fehlpass im Aufbauspiel der Imster – kann den Ball im Netz unterbringen. 1:0 für Kitzbühel zur Pause.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hitzige Situationen und Chancen auf beiden Seiten. In Minute 56 das Tor durch Niko Schneebauer, der es für Imst per direkten Freistoß versucht und trifft. Somit der verdiente Ausgleich. Minute 64: die nächste große Möglichkeit für Imst, der Schuss geht aber an den Pfosten und springt vor der Linie auf, Kitzbühel kann durchatmen. In der 76. Minute wird Matteo Peternell von Imst verletzungsbedingt ausgewechselt, in Minute 83 Stefan Bergmeister von Kitzbühel, wir wünschen beiden das nichts schlimmes passiert ist und baldige Genesung! Im Finish gab es noch in Minute 86 für Phillipp Zehentmayer die Gelb/Rote Karte, er kam mit seiner Grätsche zu spät und traf den gegnerischen Spieler. Ein Spiel abermals auf Augenhöhe, wie man es zwischen Imst und Kitzbühel erwarten konnte.

Dem Sieg deutlich näher

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst 1933: „Nach der schwierigen Corona-Situation der vergangenen Wochen, benötigten wir eine Halbzeit, um zu unserem Spiel zu finden. In der ersten Hälfte waren wir dadurch zu statisch und zu passiv. In der zweiten Halbzeit waren wir nach einem Lattenpendler von Rene Prantl und einer Topchance von Tilg Kevin dem Sieg deutlich näher. Wir haben heute aber mit Kitzbühel gegen den Sieger der vergangenen Regionalliga Saison gespielt und mit dem Unentschieden sind wir als einziges Team weiterhin ohne Niederlage in dieser Meisterschaft und darauf können wir weiter aufbauen!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst 1933: Marco Jovljevic (Innenverteidigung), Niko Schneebauer (Außenverteidigung), Emanuel Ponholzer (Tormann)

Punkteteilung gerecht

Markus Dorn, sportlicher Leiter Stv. FC Eurotours Kitzbühel: „Aufgrund des Spielverlaufes können wir mit dem Punkt leben! Leider gelang es nicht nach der Führung etwas mehr Ruhe ins Spiel zu bekommen. Der Ausgleich in der zweiten Halbzeit für Imst war verdient, sie waren dann auch dem Führungstreffer näher. Zweimal unser Torwart mit guten Paraden und ein Lattenschuss für Imst. In der Nachspielzeit hätten wir das Spiel auch für uns entscheiden können, leider haben wir die große Chance ausgelassen. Auf das ganze Spiel gesehen ist die Punkteteilung aber gerecht!“

Bester Spieler FC Eurotours Kitzbühel: Stefan Bergmeister (Def. Mittelfeld), musste leider wegen einer Verletzung ausgewechselt werden.

