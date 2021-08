Kitzbühel wird Favoritenrolle gegen den SV Innsbruck gerecht

Details Montag, 30. August 2021 01:41

Der FC Eurotours Kitzbühel stand in der sechsten Runde der Regionalliga Tirol schon ziemlich unter Druck. Ein Dreier gegen den SV Innsbruck war Pflicht, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Der Dreier für Kitzbühel war eine klare Sache, der 4:1 Erfolg bringt Kitzbühel dem Tabellenführer Telfs wieder auf sechs Punkte heran. Nun folgt eine englische Woche, Runde sieben wird am 31. August gespielt. Die Kracher sind Kitzbühel gegen Schwaz – für beide Mannschaften eine richtungsweisende Partie, der Verlierer reduziert seine Play-Off Chancen markant. Sensationsleader Telfs hat den heißen Titelfavoriten Wörgl zu Gast. Die Gäste sind vorgewarnt – Telfs ist in den bisherigen Runden der Favoritenschreck der Liga. Alle Spiele der 7. Runde werden am 31.8.21 um 19:30 Uhr angestoßen.

Spielanalyse Kitzbühel vs. SV Innsbruck von Alois Neumayr

Die 6. Runde der Regionalliga Tirol ist abgeschlossen und Kitzbühel konnte endlich wieder vor Kulisse spielen, der Gegner SV Innsbruck. 2017 haben sich beide Teams das letzte Mal getroffen, da gewann Kitzbühel mit 5:0. Auch in der aktuellen Tabellenbilanz ist Kitzbühel stabiler als der SV Innsbruck. Kitzbühel als auch Innsbruck brauchen die drei Punkte - für Kitzbühel ist es aber wichtiger, denn wenn man oben mit spielen und das Play-Off der Regionalliga West erreichen will.

Kitzbühel der klare Favorit und so verläuft auch die erste Halbzeit. Kitzbühel dominiert von Anfang an und die erste starke Chance gibt es schon in der ersten Minute, der Torhüter der Gäste kann aber den Ball abwehren. in Minute sechs das erste Tor für Kitzbühel, Christian Pauli mit der Flanke von rechts in den 16er, wo Andreas Wörndl auf den Ball wartet und diesen sofort einschiebt. Das ist die verdiente Führung für Kitzbühel. Auf Innsbrucker Seite gab es ein paar Chancen in der ersten Halbzeit, die teilweise auch nicht ungefährlich waren, aber Kitzbühel einfach konkreter im Spiel. Minute 32: der nächste Treffer für Kitzbühel, aus mehr als zwanzig Meter nimmt sich Raul Baur den Ball und schmettert diesen mit einen gewaltigen Kick ins rechte untere Eck! Starker Schuss und jeder weiß, man soll auf diesen Jungen aufpassen, denn aus der Ferne ist Baur sehr stark. Minute 44: das 3:0 für Kitzbühel, ein Lupfer von rechts nach links, wo Christian Pauli steht und sich mit einem erfolgreichen Abschluss auszeichnen kann. Somit geht es mit 3:0 für Kitzbühel in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit läuft es dann doch ein wenig anders! In Minute 47 schaltet nach einem Ballverlust von Kitzbühel der SVI schnell um, Lucas Peintner bringt die Kugel zum 1:3 im Tor der Heimelf unter. Ab diesen Zeitpunkt bekam Innsbruck einen Kick und spielte immer besser, wobei gleichzeitig Kitzbühel nachlässt! Für Innsbruck ergeben sich immer mehr heiße Chancen, die aber entweder von der Abwehr oder dem Torwart abgewehrt wurden oder einfach nicht ins Tor gehen wollten. Die Entscheidung fiel aber in Minute 82, als Andreas Wörndl sich nach einer gelben Karte „revanchierte“ und denn Ball nach einer Soloaktion außerhalb des 16ers ins Tor schmettert! Ein starker Schuss, der eventuell falsch eingeschätzt wurde. Endstand 4:1 für Kitzbühel.

In dieser Partie war Kitzbühel eindeutig die dominantere Mannschaft, wobei Innsbruck in der zweiten Spielphase immer besser wurde, der Spielmacher in diesem Spiel war eindeutig Maurice Entleitner, der siebzig Minuten lang viele starke Chancen für Kitzbühel herausspielen konnte und auch geziegt hat, was er am Ball alles so kann. Leider musste er ausgewechselt werden, da er sich am rechten Ellbogen verletzt hat. Wir wünschen schnelle Genesung falls etwas schlimmeres passiert ist.

Markus Dorn, sportlicher Leiter Stv. FC Eurotours Kitzbühel: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant, die ganze Mannschaft gut organisiert und offensiv ausgerichtet. Es hätte auch nach 45 Minuten wesentlich höher als 3:0 stehen können. Zahlreiche Top-Chancen wurden vergeben! In der zweiten Halbzeit verunsicherte uns das Gegentor, viele Fehlpässe und Ballverluste waren die Folge, trotzdem konnten wir den klaren Sieg mit 4:1 fixieren. Aufgrund der ersten Halbzeit ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg!

Beste Spieler FC Kitzbühel: Raul Baur, Maurice Entleitner, Christian Pauli, Andreas Wörndl

Bester Spieler SV Innsbruck: Manuel Hauser (Tor)

