Imst bezwingt Reichenau, Kufstein gewinnt bei den Tirol Amateuren

Details Montag, 06. September 2021 17:22

Der SV Telfs zieht an der Tabellenspitze der Regionalliga Tirol dem Feld etwas davon, dahinter verdichtet sich das Feld weiter. Der zweite Play-Off Platz und Platz neun trennen nur vier Punkte – ein unglaublich spannendes Rennen, eine unglaublich ausgeglichene Meisterschaft. In der achten Runde gelingen dem SC Sparkasse Imst mit einem 2:0 gegen SVG Reichenau drei enorm wichtige Punkte. Ebenso holt der FC Kufstein mit einem 2:1 bei den WSG Tirol Amateuren einen Dreier und hält damit den Anschluss auf den zweiten Play-Off Platz für die Regionalliga West.

Imst erobert mit Sieg gegen Reichenau Tabellenplatz vier

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Vor etwa 300 Fans und Zuschauern war die erste Hälfte ziemlich ausgeglichen. Wenig Torchancen, die beiden Mannschaften haben sich ziemlich neutralisiert. In der zweiten Halbzeit ist es dann meiner Mannschaft gelungen das Heft so richtig in die Hand zu bekommen. Der erste Treffer in der 61. Minute ein wunderschöner Dropkick-Drehschuss von Rene Prantl und wir haben schon sehr an Selbstvertrauen gewonnen, die Zweikämpfe sehr gut und erfolgreich bestritten. Mit dem 2:0 in der 78. Minute durch Joshua Stigger war der Dreier faktisch fixiert.“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst 1933: Rene Prantl (ST), Marko Jovljevic (V)

Kufstein hält mit Sieg bei Tirol Amateuren Anschluss auf Play-Off Plätze

Jasmin Omahic, Trainer FC Kufstein: „Eine sehr gute Partie von beiden Mannschaften und ich denke unser Sieg ist auch verdient, da wir die besseren und klareren Möglichkeiten hatten. Wir haben auch nur die Latte getroffen – und das nicht nur einmal, auch ein Strafstoß wäre aus meiner Sicht zu geben gewesen. In Führung ging aber die Heimelf nach einer Superaktion durch Mario Andric. In der 35. Minute aber ein überragender Ball von Daniel Wurnig und Dominik Stroh-Engel läuft allein auf das Tor der Heimelf zu – 1:1. In der 54. Minute dann die Entscheidung – toller Angriff über die linke Seite und Dominik Stroh-Engel muss den Ball nur mehr über die Linie schieben!“

Beste Spieler FC Kufstein: Dawid Bober (IV)

