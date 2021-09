Kitzbühel gewinnt richtungsweisendes Duell in Wörgl

Details Dienstag, 07. September 2021 01:11

Der FC Eurotours Kitzbühel ist in der Regionalliga Tirol weiter im Rennen um einen Play-Off Platz für die Regionalliga West. Im Spitzenspiel der achten Runde Konnte Kitzbühel beim SV Wörgl mit 3:1 gewinnen und hält somit den Anschluss auf den zweiten Play-Off Platz. Den hält aktuell der besiegte SV Wörgl, Wörgl hat aber nur zwei Punkte mehr am Konto als Kitzbühel, drei mehr als Kufstein und vier mehr als Hall und Reichenau. Schwaz und Imst halten wie Wörgl bei vierzehn Zählern, Wacker Innsbruck II bei dreizehn. Absolut ungewöhnlich ist, dass ausgenommen Sensationself Telfs bereits alle Mannschaften schon zehn oder mehr Verlustpunkte aufweisen. Eine höchst ausgeglichene Liga – ob sie ausgeglichen stark ist, wird dann das Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2022 zeigen.

Traumtor von Christian Pauli für Kitzbühel

Eine absolut richtungsweisende Partie, speziell für die Gäste aus Kitzbühel. für die verlieren absolut als verboten gilt. Eine Niederlage würde endgültig den Kontakt zur Tabellenspitze kosten, der SV Wörgl zuhause sicher der leichte Favorit. Für die Gäste beginnt die Partie alles andere als gut. Bereits in der achten Minute geht Wörgl durch einen Treffer von Sinan Bicer vor etwa 200 Fans und mit 1:0 in Führung. Aber Kitzbühel antwortet mit einem Traumtor von Christian Pauli in der 24. Minute. Beim Stand von 1:1 geht es auch in die Pause.

Nach der Pause kann Kitzbühel die schnelle Führung erzielen. Nach einem Abschlag von Dejan Kostadinovic, ist Andreas Wörndl hellwach und nutzt die Verwirrung in der Abwehr der Wörgler. In der Nachspielzeit - aus einem Konter - fällt das 3:1 für Kitzbühel durch Maurice Entleitner.

Markus Dorn, sportlicher Leiter Stv. FC Eurotours Kitzbühel: „Ein verdienter Sieg mit der bis jetzt besten Saisonleistung, eine mannschaftlich geschlossene gute Leistung, Gratulation ans Trainerteam!“

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel: Christian Pauli und Andreas Wörndl

