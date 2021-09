Vier Treffer von Justin Forst für die WSG Tirol Amateure in Hall

Details Samstag, 25. September 2021 22:17

Die elfte Runde der Regionalliga Tirol brachte eine richtungsweisende Partie am Tabellenende. Der SV Hall und die WSG Tirol Amateure hatten nach zehn Spielen jeweils zehn Punkte am Konto, der Anschluss an das restliche Feld stand am Spiel. Für beide Mannschaften ein Dreier extrem wichtig, in Hälfte eins Hall besser. Aber Hälfte zwei gehört ganz klar der WSG und Justin Forst. Er schießt alle vier Tore für die WSG, drei davon in Hälfte zwei als echter Hattrick. Die WSG Tirol Amateure halten damit den Kontakt mit dem Tabellenmittelfeld. Hall nun punktegleich mit dem SV Fügen, der sich ganz klar im Aufwind befindet. Am Sonntag, dem 26.9.2021, treffen um 10:30 Uhr der Tabellenerste Telfs und der Tabellenletzte SV Innsbruck aufeinander – gespielt wird am Sportplatz Telfs Emat.

WSG Tirol Amateure kommen nicht gut ins Spiel!

Für beide Mannschaften gilt:Kontakt zum restlichen Feld halten und damit nicht für den Überlebenskampf in der Liga im Frühjahr 2022 zu viel an Boden zu verlieren. Außerdem kommt Fügen immer besser in Schuss und hat auch gegen Wacker Innsbruck II mit einem 3:1 drei Punkte geholt. Die Haller Löwen zeigen zu Beginn der Partie so richtig ihre Zähne, sind extrem aggressiv und lassen die Gäste nicht ins Spiel kommen. Aber die WSG Tirol gelingt in der siebenten Minute überraschend der Führungstreffer. Justin Forst trifft – und das soll nur der Startschuss zu einer unglaublichen Serie sein. Aber die Haller Löwen zeigen sich nicht geschockt, legen nach und die Gäste wirken sehr verunsichert. Logische und auch verdiente Folge das 1:1 durch Yigit Baydar in der 17. Minute. Die Gäste tauschen Ende der ersten Halbzeit und in der Pause. Daniel Spiess kommt für Omar Ozegovic und Patrick Brugger ersetzt Simon Pitll. Mit 1:1 geht es in die Pause.

In Hälfte zwei übernehmen die Gäste immer mehr das Kommando. Sie spielen extrem gefährliche tiefe Bälle und Justin Forst steigert sich in einen wahren Torrausch. In Minute 63, 71 und 77 drückt er der Partie seinen Stempel auf. Die gesamte Mannschaft der WSG zeigt eine extrem starke Leistung, dieser haben die Haller Löwen nicht mehr wirklich etwas dagegenzusetzen. Die WSG Tirol Amateure bezwingen Hall auswärts mit 4:1.

Bester Spieler WSG Tirol Amateure: Justin Forst

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Wir sind überhaupt nicht gut in das Spiel gestartet, konnten aber trotzdem in Führung gehen. Hall hatte in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff. In Hälfte zwei waren wir aber ganz klar die bessere Elf, das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können!“

