Kufstein mit unglaublicher Moral gegen Imst – Wörgl siegt in Schwaz

Details Montag, 27. September 2021 15:37

Die beiden Schlagerspiele der elften Runde der Regionalliga Tirol waren wahrlich nichts für schwache Nerven. Der FC Kufstein schafft das nahezu Unmögliche und kann - mit zwei Mann weniger am Feld - Imst noch einen Dreier abringen – ein 2:1 Erfolg, der Kufstein im Kampf um die Play-Off Plätze hält. Die besten Genesungswünsche der Redaktion von ligaportal.at Tirol für Niko Schneebauer von Imst, der sich schwer verletzt hat. Nicht minder spannend der Schlager zwischen dem SC Eglo Schwaz und dem SV Wörgl. Wörgl führt schon 3:0, aber Schwaz kämpft sich im Finish noch auf 2:3 heran, aber alle drei Punkte nimmt Wörgl nach Hause mit. Telfs zieht an der Tabellenspitze davon – sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger nach einem klaren 4:0 gegen den SV Innsbruck. Hinter Telfs Wörgl, Imst, Kufstein, Reichenau, Schwaz, Wacker Innsbruck II und Kitzbühel, die nur sechs Punkte trennen. Es gibt also jede Menge Anwärter auf den zweiten Play-Off Platz, Telfs dürfte das Ticket für die Regionalliga West wohl nicht mehr zu nehmen sein.

Nach 3:0 von Wörgl gegen Schwaz wird die Partie im Finish eng!

Denis Husic, Trainer SV Wörgl: „Ein Duell, das absolut die Bezeichnung Spitzenspiel verdient hat. Wir konnten ziemlich schnell in der fünfzehnten Minute, nach einem Freistoß von der Seite und Kopfball von Bojan Margic, in Führung gehen. Ein Übergewicht von konkreten Möglichkeiten für uns, ein Spiel auf extrem hohen Niveau. Schwaz hat zur Pause zweimal gewechselt und wir konnten sehr schnell nach Wiederanpfiff nachlegen. Angriff über rechts, eine sehr gute Kombination und Bojan Margic macht das 2:0. In der 60. Minute eine Kombination über die rechte Seite, Flanke in den Rücken der Abwehr und Hans Josef Haderecker gelingt das 3:0. Schwaz versucht im Finish alles, Johannes Kinzner kann in der 74. Minute auf 1:3 stellen, Patrick Knoflach macht kurz vor dem Abpfiff das 2:3. Wir hatten noch durchaus Glück im Finish der Partie, es wurde eng, aber dann holen wir doch drei sehr wichtige Punkte in Schwaz!“

Beste Spieler SV Wörgl: Marvin Schöpf, Tobias Auböck, Hans Josef Haderecker

Acht Kufsteiner Kicker erzielen gegen Imst das Siegestor!

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Zwei rote Karten für Kufstein, drei Tore, eine aufopfernd kämpfende Heimelf und wir als Imster, die das Spiel zwar diktieren, aber am Chancentod sterben - den Zuschauern und Fans wurde heute ein Spektakel geboten. Wenn man am Ende des Tages sechs glasklare Torchancen nicht nützt, hat man sich auch keine Punkte verdient. Wir werden derzeit für jeden Fehler sofort bestraft und im Gegenzug verteilen wir Geschenke, indem wir den Ball anstatt ins Tor aus einem Meter Entfernung sogar noch daneben schießen. Der Auftritt meines Teams war beherzt und engagiert, ein dominantes Spiel und von der Einstellung her kein Vergleich zum Derby vergangenes Wochenende. Natürlich ist die Enttäuschung nun groß, aber wir müssen und können das Positive hervorheben. Kufstein ging in der sechsten Minute durch Samuel Feichtner in Führung, Loris Schmidt konnte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgleichen. In Minute 62 und 63 zweimal Ausschluss wegen der zweiten gelben Karte für Stefan Schreder und Maximilian Pfeifer von Kufstein, aber Kufstein gelingt trotzdem noch das 2:1 in der 77. Minute durch Dawid Bober. Gute Besserung unserem Niko Schneebauer, der bereits in der ersten Hälfte mit einer schweren Knieverletzung ins Krankenhaus Kufstein abtransportiert werden musste!“

