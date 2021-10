Kufstein schockt Wörgl – Kitzbühel schockt Telfs

Details Montag, 04. Oktober 2021 15:42

Wieder einmal ist in der Regionalliga Tirol kein Stein auf dem anderen geblieben. In Runde zwölf mussten sich zwei doch recht klare Favoriten geschlagen geben. Leader SV Telfs unterliegt auswärts dem FC Eurotours Kitzbühel mit 1:3 und auch die Nummer zwei - SV Wörgl - verliert das Heimspiel gegen den FC Kufstein 1:2. Telfs kann die Niederlage noch am ehesten verschmerzen – immer noch sieben Punkte Vorsprung auf Wörgl. Aber Wörgl bekommt am zweiten Play-Off Platz gewaltig Druck von unten. Sechs Teams jagen Wörgl – an erster Stelle Reichenau, Kufstein und Schwaz, die nur einen Punkt hinter Wörgl liegen. Wacker Innsbruck II und Kitzbühel fehlen drei Punkte auf Platz zwei, Imst vier Punkte.

Kufstein gelingt in Wörgl die große Überraschung

Jasmin Omahic, Trainer FC Kufstein: „In der ersten Halbzeit waren wir ganz klar die bessere Elf. Ein bis zwei Sitzer haben wir noch liegen lassen. Die Führung nach zwanzig Minuten - nach einem ganz tollem Wechselpass – Dominik Stroh-Engel trifft zur 1:0 Führung. Unser zweiter Treffer durchaus glücklich. Nach einem gelungenen Umschaltspiel ein Freistoß von Daniel Wurnig, der unglücklich für die Heimelf - unhaltbar für den Goalie - abgefälscht wird. Mit 2:0 für mein Team ging es in die Pause. Eine Unachtsamkeit macht die Partie in 51. Minute wieder eng – Marvin Schöpf konnte auf 1:2 aus Sicht von Kitzbühel verkürzen. In Folge ein absolut offener Schlagabtausch – mit offenem Ausgang. Wir hatten in der 78. Minute Pech, als sich Lukas Hofmann super durchgesetzt hat, sein Schuss geht aber nur an die Querlatte. Im Finish war Wörgl aber zu unpräzise, um uns noch so richtig defensiv ins Schwimmen zu bringen. Unter dem Strich - aus meiner Sicht - ein absolut verdienter Erfolg.“

Beste Spieler FC Kufstein: Daniel Wurnig (MF), Andreas Lovrec und die Abwehrkette

Kitzbühel mit starker Vorstellung gegen Leader Telfs

Markus Dorn, sportlicher Leiter Stv. FC Eurotours Kitzbühel: „Ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, tolle Mannschaftsleistung, so soll es weitergehen! Wir konnten in der 59. Minute durch Andreas Wörndl in Führung gehen, 2:0 in Minute 50 durch Christian Pauli. Zwei Minuten später der Anschlusstreffer von Julius Perstaller, in Minute 74 fixiert Maurice Entleitner den 3:1 Endstand. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, mit solchen Leistungen sind wir schwer zu schlagen. Das hat Freude gemacht!“

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel:: Marvin Aumayr, Christian Pauli, Raul Baur

