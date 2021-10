Kufstein nach Niederlage in Schwaz faktisch aus dem Play-Off Rennen

Details Mittwoch, 27. Oktober 2021 21:28

Nach der 0:2 Niederlage des FC Kufstein beim SC Eglo Schwaz am Nationalfeiertag 2021 ist Kufstein in der Regionalliga Tirol wohl aus dem Rennen um einen der beiden Play-Off Plätze für die Regionalliga West im Frühjahr 2022. Zwölf Punkte fehlen nun schon auf Schwaz, die als Tabellenzweiter wiederum einen Punkt hinter Telfs, einen Punkt vor Wörgl und drei Punkte vor Reichenau liegen. Am letzten Oktoberwochenende kommt es unter anderem zu den Schlagerspielen zwischen Wörgl und Kufstein bzw. Kitzbühel trifft auf Telfs.

Hart erkämpfte drei Punkte für Schwaz

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „In der ersten Halbzeit ein laufintensives Spiel auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen. Ein Tor nach einem Standard wird aberkannt! Ansonsten allgemein wenig Torchancen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit werden wir stärker, haben mehr Ballbesitz und Zugriff auf das Spiel. In der 54. Minute die erste gute Chance vom Michael Knoflach - leider der Lupfer über das Tor. In der 58 Minute das verdiente 1:0 nach Auflage von Patrick Knoflach auf Rahman Jawadi, der erstklassig abschließt – und zwar ins kurze Eck. 61. Minute: nächste Chance für uns über links, Stanglpass von Michael Knoflach auf Patrick Knoflach - dieser rollt den Ball knapp neben der Stange am Tor vorbei. 72. Minute: Chance Schwaz durch einen Freistoß von Cihak von links auf Rieser, dieser per Kopf knapp daneben. 82. und 89. Minute: zweimal Patrick Knoflach, aber die Schüsse zu zentral, Goalie Tauber wehrt ab. 90. Minute 2:0 - endlich die Erlösung durch Michael Knoflach! Unter dem Strich auf jeden Fall ein absolut verdienter Sieg von uns. Wir haben defensiv wenig bis gar nichts zugelassen und offensiv vor allem in der zweiten Halbzeit gute Chancen kreiert. Wir hätten den Sack früher zumachen können. Wir wussten, dass es nicht einfach wird gegen einen angeschlagenen Gegner und haben, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen hatten, gut umgesetzt und sind zum Schluss auch belohnt geworden. Wir haben jetzt in Folge fünf Siege und ein Torverhältnis von 12:1 und auf das sind wir stolz. Wir möchten aus den letzten zwei Partien 2021 das Maximum rausholen und wissen, dass jede Partie in der Liga nicht einfach ist und Punkte hart erarbeitet werden müssen!“

Beste Spieler SC Eglo Schwaz: Johannes Kinzner (V), Fabian Rieser (V), Harald Cihak (MF)

