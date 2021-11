Raul Baur rettet im Nachtrag Kitzbühel drei Punkte gegen Fügen

Details Mittwoch, 03. November 2021 11:57

In den letzten Sekunden schafft der FC Eurotours Kitzbühel im Nachtrag der Regionalliga Tirol gegen den SV Fügen einen 2:1 Erfolg. Damit bleibt Kitzbühel im Rennen um einen der beiden Play-Off Plätze für die Regionalliga West im Frühjahr 2022. Die 18. Runde wird noch 2021 gespielt – Runde neunzehn bis zweiundzwanzig dann im März 2022. Der Schlager am 7. November heißt Kitzbühel gegen Wörgl, Leader Schwaz empfängt schon am 5.11.21 Wacker Innsbruck II, Fügen ist am 7.11. in Telfs zu Gast. Schwaz, Wörgl, Telfs und Kitzbühel trennen aktuell nur vier Punkte.

Spielanalyse Kitzbühel gegen Fügen von Alois Neumayr

Am 2.11.2021 wurde das Nachtragsspiel zwischen dem FC Eurotours Kitzbühel und dem SV Fügen ausgetragen. Kitzbühel ging zwar als Favorit mit starker Brust in das Match, aber zittern musste man trotzdem und mit so einem Finish in dieser Partie hätte wohl niemand gerechnet.

Kitzbühel die eindeutig dominante Mannschaft, in Minute eins schon die erste Chance für Kitzbühel, die man aber nicht nutzen konnte, Christian Pauli brezelt denn Ball am Torwart vorbei, wobei ein Abwehrspieler denn Ball vor der Linie im Spiel hält. Kitzbühel spielt nach vorne und das überragend, aber puncto Abschluss sah es eher dünn aus.

In Minute elf Fügen mit der ersten dicken Chance! Man überwindet Torhüter Aumayr mit einem Schuss, aber der Ball springt von der oberen Stange wieder ins Spielfeld. Kitzbühel drückt weiter, von Fügen fast nichts zu sehen. Fügen aber im Konter stark und die Gäste gehen somit gegen Kitzbühel überraschend in Führung - Florian Bischofer trifft in der 14. Minute. Von Minute siebzehn bis 38 war Kitzbühel wieder dominanter und hatte vielen Chancen auf den Ausgleich, die man wieder nicht nutzen konnte. Danach eine Doppelchance für Fügen, die ebenso nicht genutzt wurde, nachdem heftig wegen Handspiel reklamiert wurde. Die Szene war schwer zu beurteilen, gut möglich, dass es Handspiel gewesen ist.

In Halbzeit zwei macht Kitzbühel weiter wo man aufgehört hat. Mit Angriffen und Chancen, die man nicht nützen konnte! Fügen mit ihren seltenen, aber gefährlichen Konterangriffen, ebenso stand man hinten wie ein Panzer und macht Kitzbühel das Leben schwer. Fügen hätte in Minute 82 denn Sack zumachen können, aber Aumayr und die Abwehr konnte die letzten gefährlichen Angriff von Fügen doch klären. Als man schon dachte der Underdog Fügen bringt drei Punkte nach Hause, war es in Folge unglaublich, wie Raul Baur das Spiel ab Minute 86 noch drehen konnte. In Minute 86 eine Flanke von links, Raul Baur steht genau richtig und kann die Erlösung für Kitzbühel einleiten – 1:1 In Minute 92 das Führungstor für den FC Eurotours Kitzbühel, man konnte das Spiel gegen Fügen in den letzten Minuten wirklich noch drehen. Wieder Raul Baur, nachdem man außerhalb des 16ers aus rund 25 Meter Entfernung einfach mal draufhält.

Kitzbühel hätte eigentlich sogar 5:1 gewinnen können, aber man hätte auch 0:1 verlieren können. Aber Kitzbühel verlor nicht den Mut und kämpfte sich in den letzten Sekunden noch zum 2:1 Sieg. Somit kann Kitzbühel sich auf Rang vier vorschieben und empfängt am Sonntag, dem 7. November 2021, die Wörgler, die Tabellenplatz zwei besetzen. Fügen bleibt somit auf Rang zehn und wird im letzten Spiel dieses Jahres noch einmal einen harten Gegner bekommen, nämlich den SV Telfs. Wenn man aber so spielt wie gegen Schwaz und Kitzbühel, könnte man Telfs schon ein wenig ärgern.

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel: Raul Baur, Matteo Kogler, Marvin Aumayr

Beste Spieler SV Fügen: Georg Wurm, Florian Bischofer.

