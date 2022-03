Thomas Luchner analysiert die dramatische Partie zwischen Fügen und Kufstein mit acht Treffern!

Details Montag, 14. März 2022 01:14

Werbung für den Regionalligafußball – der SV Fügen und der FC Kufstein liefern sich in der in der 19. Runde der Regionalliga Tirol ein mitreißendes Duell, das am Ende mit einem 4:4 Remis endet. Kufstein muss damit weiter um einen Platz im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol bangen, Fügen macht wie der Tabellenletzte SV Innsbruck einen Punkt. Die dramatischen 96 Minuten analysiert der Trainer des SV Fügen, Thomas Luchner, für unsere LeserInnen.

Edljoker Stefan Hussl gelingt in der 95. Minute der Ausgleich für Fügen

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Eine ganz schwierige Aufgabe für meine Mannschaft gegen Kufstein. Wir spielten erst zum zweiten Mal auf Rasen im neuen Fußballjahr und mussten einige Spieler vorgeben. Die Abwehr musste komplett umgebaut werden, aber trotz vier Gegentoren hat die Leistung gepasst. Wir konnten in der 19. Minute nach einem Standard in Führung gehen, der Goalie der Gäste wurde überlupft, der Ball ging an die Stange und Stephan Kuen verwandelte zum 1:0. Großes Glück für die Gäste knapp vor der Pause, der Ball wird auf der Linie gerade noch weggekratzt – das hätte das 2:0 für mein Team sein können! Eine gute Leistung in der ersten Hälfte – mit einer 1:0 Führung ging es in die Pause.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff ein Fehler von uns in der Vorwärtsbewegung und Daniel Wurnig nützt die Chance zum 1:1. Acht Minuten später eine Ecke für Kufstein und Maximilian Pfeifer bringt die Gäste in Führung. Aber ganz toll welchen Kampfgeist meine Mannschaft in Folge entwickelt. Flanke von rechts – 2:2 in der 61. Minute durch Alexander Kohler. Fünf Minuten später eine starke Kombination und das 3:2 durch Stephan Kuen. In der 68. Minute abermals Ecke für die Gäste – 3:3 durch Lukas Hofmann. In der 74. Minute geraten wir wieder in Rückstand – 4:3 für Kufstein durch Marco Juffinger. Nach einem Ausschluss durch eine zweite gelbe Karte für Kufstein in der 80. Minute, setzten wir alles auf eine Karte und Edeljoker Stefan Hussl gelang in allerletzter Sekunde in der 95. Minute doch noch das 4:4. Aus meiner Sicht ein verdientes Remis, wobei ich ganz besonders die tolle Zusammenarbeit mit unserer KM2 betonen möchte, die bei den massiven Personalproblemen aktuell natürlich extrem wichtig ist!“

Bester Spieler SV Fügen: Stephan Kuen

Karl Schwarzlmüller, Trainer FC Kufstein: „Wir haben die Partie eigentlich dominiert, aber viele Eigenfehler gemacht und aus diesen die Gegentore kassiert. Die Heimelf war im Abschluss sehr effektiv!“

Bester Spieler FC Kufstein: Daniel Wurnig