Imst überrascht in Telfs – WSG Amateure holen Dreier in Fügen!

Trotz einer überraschenden 0:2 Heimniederlage des SV Telfs gegen den SC Sparkasse Imst bleiben die Chancen für die Teilnahme am Regionalliga West Play-Off für Telfs intakt. Schwaz ist zwar durch, aber Wörgl verliert auswärts gegen Reichenau. Telfs hat zudem noch ein Spiel mehr auszutragen als Wörgl, Reichenau und Kitzbühel, aber man wird dazu natürlich auch mal punkten müssen. Für die WSG Tirol Amateure gibt es in der 20. Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol mit einem 2:1 Erfolg beim SV Fügen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, die allerdings für das untere Play-Off halbiert werden. Imst schafft mit dem Sieg in Telfs zunächst den Sprung in das obere Play-Off der Regionalliga Tirol, zwei Runden stehen im Grunddurchgang noch aus.

Imst bringt in Telfs Grundtugenden auf den Platz

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Der Tabellenzweite Telfs war im Oberlandderby gegen die achtplatzierten Gäste aus Imst sehr defensiv eingestellt. Sie versuchen ausnahmslos über neunzig Minuten mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Die Imster taktisch sehr gut darauf vorbereitet, haben das Spiel über die gesamte Dauer in Griff. Eine harmlose Heimelf kann nur in den ersten zehn Minuten einige Akzente setzen, danach nur noch Chancen für die Gäste. Einen doch recht klaren Elfmeter in der ersten Halbzeit an Kapitän Rene Prantl übersieht der Schiedsrichter und dazu gibt es eine Topchance für Rene Hellermann nach tollem Solo. Telfs geht mit einem glücklichen 0:0 in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit das hochverdiente 1:0 für Imst durch Alp Demir. Dann noch ein Pfostentreffer von Thomas Thomas. Telfs taumelt nur noch über den Platz. Nach einer klaren Tätlichkeit eines Telfers gibt es die rote Karte und Minuten später wird abermals Rene Prantl im Strafraum gefoult und nun gibt es den Strafstoß. 2:0 durch den Kapitän von Imst. Telfs hat keine Möglichkeit mehr um zurück ins Spiel zu kommen.

Kompliment an mein Team, wir waren fokussiert und haben die Grundtugenden auf den Platz gebracht. Ein verdienter Derbysieg in Telfs. Wir sind natürlich glücklich zum zweiten Mal in Folge hier am Emat gewonnen zu haben!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst: Rene Prantl (Stürmer), Christoph Eller (Mittelfeld), Marco Jovljevic (Abwehr IV), Bernhard Mittermair (Abwehr)

WSG Tirol Amateure gewinnen in Fügen

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Ein verdienter Sieg, viele Unterbrechungen in der ersten Halbzeit. Zwölf Minuten Stromausfall, zwei Verletzungsunterbrechungen. Es war dann sehr schwer nach den Verletzungspausen wieder in das Spiel zu finden. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, Fügen war besser. Solo von Justin Forst in der 31. Minute, Ablage auf Martin Schmadl, platzierter Schuss ins Eck, verdiente Führung für mein Team.

Das 2:0 fiel dann spät durch Justin Forst, Sololeistung in der 74. Minute. Kritikpunkt ist aber, dass wir zwischen Minute 50 und 60 den Sack nicht zumachen konnten, die Partie wurde unnötig spannend. Da muss man nachlegen, den Fügen kommt in der 85. Minute durch Velibor Keser auf 1:2 heran. Deswegen eine hektische Schlussphase gegen eine sehr willenstarke Mannschaft von Fügen mit toller Mentalität, angetrieben von Stefan Hussl. Aber auch diese Phase haben wir gut überstanden. Aus diesen Druckphasen des Gegners, die wir heute zu meistern hatten, kann die Mannschaft aber viel lernen für die nächsten Spiele!“

Bester Spieler SV Fügen: Patrick Schiestl (Tor)

Beste Spieler WSG Tirol Amateure: Felix Bacher und Kevin Nitzlnader (IV), Martin Schmadl und Cem Üstündag (MF)