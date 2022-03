Enge Schlussphase zwischen Fügen und Wacker Innsbruck II

Details Montag, 28. März 2022 23:39

Der Puffer auf den Tabellenletzten SV Innsbruck hat sich in der vorletzten Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol für den SV Fügen auf sechs Punkte erhöht. Am Ende wurde es noch sehr eng beim FC Wacker Innsbruck II – Wacker II gelingt in der 74. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. Aber Fügen bringt den Dreier über die Zeit.

Führung von Wacker II von Fügen in fünf Minuten gedreht

Im vorletzten Spiel des Grunddurchganges geht es zwischen Wacker II und Fügen um sehr wichtige Punkte für die Fortsetzung der Regionalliga Tirol im unteren Play-Off – dem Kampf gegen den Abstieg. Für Fügen ist es die Chance sich nach weiter vom Tabellenletzten SV Innsbruck abzusetzen, wobei der SVI nach recht guter Leistung gegen Telfs 0:1 verloren hat. Das erste Ausrufezeichen setzt aber Wacker II – ein toller Weitschuss von Daniel Spinn in der 18. Minute bedeutet die Führung für die Heimelf. Aber Fügen reagiert sofort, bleibt weiter aggressiv und bekommt einige Sekunden nach dem Gegentreffer einen Strafstoß zugesprochen, den Stefan Hussl zum 1:1 verwertet. Nur vier Minuten später ein sehr platzierter Freistoß von Manuel Jochriem genau ins Kreuzeck – 2:1 für die Gäste. Fügen versucht in Folge nachzulegen – aber es bleibt bei der 2:1 Führung für Fügen zur Pause.

Nur zehn Minuten sind in Hälfte zwei gespielt – nach einer Ecke ist abermals Stefan Hussl zur Stelle und macht das 3:1 für Fügen. Fügen zieht sich etwas zurück, Wacker kann die Gäste nicht wirklich unter Druck setzen. Fügen spielt die Konter aber nicht konsequent genug. Das rächt sich fast im Finish, denn in der 74. Minute kann Rami Tekir für Wacker auf 2:3 verkürzen. Beim 3:2 Erfolg für Fügen bleibt es dann auch am Ende. Eine Runde ist im Grunddurchgang noch zu spielen, Fügen hat sechs Punkte Vorsprung auf den SVI – die Punkte werden allerdings für das Play-Off halbiert.

Beste Spieler SV Fügen: Mihael Delic (6er), Velibor Keser (li. V)

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Ganz schwierige Situation für meine Mannschaft – wir haben aktuell neun Ausfälle, aber ich denke, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Auch nach dem Rückstand haben wir das Spiel schnell gedreht, konnten aber nicht nachlagen. Ein 4:1 oder 5:1 wäre zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen, stattdessen das 2:3. Das Spiel wurde da etwas enger. Der Sieg ist aber für die Moral ungemein wichtig!“