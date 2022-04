Kitzbühel beendet die Siegesserie von Schwaz!

Details Montag, 04. April 2022 01:37

Der FC Eurotours Kitzbühel verabschiedet sich vom Grunddurchgang der Regionalliga Tirol mit einem doch überraschenden 2:0 Erfolg beim SC Eglo Schwaz. Für Kitzbühel geht es nun im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol weiter, für den SC Eglo Schwaz im Play-Off der Regionalliga West – das stand ja schon länger fest.

Kitzbühel verwertet die Möglichkeiten

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „Ein temporeiches und offenes Spiel, in dem erste Halbzeit Kitzbühel besser war und zweite Halbzeit wir. Der Unterschied war, dass Kitzbühel die Chancen verwerten konnte und wir leider nicht. Somit riss unsere Serie zum elften Sieg in Folge. Kitzbühel konnte schon in der achten Minute durch Andreas Wörndl in Führung gehen, 2:0 drei Minuten nach Wiederanpfiff durch Philipp Zehentmayr. Aber ich denke, dass wird uns so schnell kein Team im Grunddurchgang nachmachen, dass man in so einer ausgeglichenen Liga zehnmal in Folge gewinnt. Die Jungs haben sich ein großes Lob verdient. Wir haben im Grunddurchgang unser Ziel erreicht und freuen uns auf die Regionalliga West!“

Bester Spieler SC Eglo Schwaz: Boris Gveric (MF)

Untere Play-Off der Regionalliga Tirol wurde ausgelost!

In zehn Runden geht es um das Überleben in der Regionalliga Tirol. Die Punkte wurden halbiert, drei Mannschaften können sich direkt retten, eine Mannschaft muss in die Relegation gegen den Vizemeister der Tirol Liga und der Tabellenletzte muss fix in die Tirol Liga absteigen. Am Tabellenende trennen den SV Innsbruck, die WSG Tirol Amateure und Fügen vier Punkte. Fügen – mit gewaltigem Aufwärtstrend 2022 – ist in der ersten Runde spielfrei. Am 8.4.22 trifft der SVI zuhause auf Wacker Innsbruck II und am 10.4. ist Hall bei den WSG Tirol Amateuren zu Gast. Wacker II und Hall haben fünf bzw. drei Punkte Puffer auf die Abstiegszone, aber in acht Spielen kann natürlich noch sehr viel passieren!