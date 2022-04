Masaki Morass und Martin Rinker analysieren Wacker Innsbruck II gegen Wattens Amateure

Details Montag, 04. April 2022 01:56

Der FC Wacker Innsbruck II und die WSG Tirol Amateure werden im unteren Pay-Off der Regionalliga Tirol um den Klassenerhalt kämpfen – das stand ja schon länger fest. Wacker II hat die letzte Partie im Grunddurchgang gegen die Tirol Amateure mit 2:0 gewonnen und hat damit – nach Punkteteilung – fünf Zähler Puffer auf die Tirol Amateure, die am Relegationsplatz in das Play-Off starten. Noch weitere drei Punkte dahinter der SV Innsbruck, der sicher im Grunddurchgang unter Wert geschlagen wurde.

Kein Gegentreffer – besonders erfreulich!

Masaki Morass, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Zwei spielerisch sehr gute Mannschaften, zwei sehr junge Mannschaften. Viele Ausfälle in meiner Elf, in Hälfte eins aber trotzdem eine sehr gute Vorstellung und eine verdiente 2:0 Führung. Da war mehr möglich von den Toren her – Rio Nitta in der 17. Minute aus einem Strafstoß und Daniel Spinn, der bei einem Gedränge im Strafraum die Lücke erkannt hat, treffen aber. In Hälfte zwei ging die Struktur in unserem Spiel verloren. Wattens hatte einige Möglichkeiten, auf unserer Seite gab es offensiv nicht mehr so viel zu sehen. Die Jungs haben aber super gegen den Ball gearbeitet und nach den viele Gegentreffern war es heute besonders erfreulich, dass wir kein Gegentor kassiert haben.“

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Robert Martic (IV), Noah Lederer (MF)

Unglückliche Gegentreffer

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Leider keine Punkte im Derby gegen eine sehr gut aufgestellte Wacker II Mannschaft. Wir haben uns nicht belohnt, Einschussmöglichkeiten waren vorhanden. Wacker war mit ihren schnellen Stürmern immer gefährlich. Diese Angriffe haben wir - bis auf wenige Ausnahmen - aber ordentlich verteidigt. Die Torchancen resultierten aus Standardsituationen, auch ein Stangenschuss in der vierten Minute war dabei. Unnötiges Foul zum 0:1, aber ein regulärer Elfer. Das kann man besser verteidigen. Der zweite Treffer war ein Nachschuss nach einer Ecke, auch nicht gerade glücklich für uns gelaufen. Unsere Chancen haben wir liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit hat der Nachdruck gefehlt, aber auch konkrete Möglichkeiten. Auch eine zweite Chance zum Anschlusstreffer haben wir nicht genützt. Fazit: Nicht schlecht gespielt, aber wie so oft nichts mitgenommen. Wir werden uns jetzt sehr intensiv auf das Play-Off vorbereiten und die Fehler vom Grunddurchgang ganz konkret ansprechen und versuchen diese zu vermeiden!“

Beste Spieler WSG Tirol Amateure: Martin Schmadl (V), Cem Üstündag (LV), Mario Schell