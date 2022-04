SV Innsbruck zeigt gegen Wacker Innsbruck II gewaltig auf!

Details Sonntag, 10. April 2022 12:07

Auftakt zum unteren Play-Off der Regionalliga Tirol – der Kampf um den Klassenerhalt hat begonnen. Bereits die erste Partie eine richtungsweisende für den SV Innsbruck. Es geht zuhause gegen den Tabellenführer FC Wacker Innsbruck II und der SVI zeigt, dass das Rennen um die fixen Tickets für die kommende Saison absolut offen ist. Mit einer großartigen Leistung wird Wacker II mit 4:1 besiegt und damit ein großer Schritt gemacht, um an das restliche Feld aufzuschließen. Am Sonntag stehen sich die Tirol Amateure und Hall gegenüber, Fügen ist spielfrei.

Schnelle 2:0 Führung des SV Innsbruck

Am Sportplatz Wiesengasse werden die Gäste durchaus von einer stark aufspielenden Heimelf überrascht. Der SVI muss alles versuchen, um den direkten Anschluss an das Feld wieder zu gewinnen und im Heimspiel gegen den Tabellenführer Wacker II zeigt man, dass das Potential absolut vorhanden ist. Die Führung in der neunten Minuten – aggressives Pressing des SVI und Ertugrul Yösavel bringt den SVI in Führung. Nur fünf Minuten später - nach einer Ecke für Wacker - ein starker Konter des SVI. Der siebzehnjährige Paul Heel setzt den neunzehnjährigen Lukas Steinbacher ein und es steht in der 14. Minute 2:0 für den SVI. Der SVI hat das Spiel absolut unter Kontrolle und geht mit 2:0 in die Pause.

Pech für den SVI in der 55. Minute – Julius Leonhard Heimpel trifft nur die Stange. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen, aber dann eine kurze schwächere Phase des SVI. In der 71. Minute wird es kurz nochmal eng – Aboubacar Cisse trifft zum 1:2 für die Gäste aus einem Strafstoß. Aber vier Minuten später reagiert der SVI. Lukas Steinbacher auf Heimpel, zunächst Qurlatte, dann das 3:1. Der vierte Treffer für den SVI entsteht nach einer Flanke und eiuem krassen Tormannfehler der Gäste – Lukas Steinbacher stellt den Endstand von 4:1 für den SVI her.

Beste Spieler SV Innsbruck: Daniel Kofler (IV), Lukas Tinzl (6er), Lukas Steinbacher (li. MF), Julius Leonhard Heimpel (ST)

Martin Hofbauer, Trainer SV Innsbruck: „Bis auf einige Minuten war meine Mannschaft über neunzig Minuten das klar bessere Team. Eine sehr gute Vorstellung meiner Mannschaft, bis auf den Strafstoß hatte Wacker II eigentlich keine Tormöglichkeit!“