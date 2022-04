Imst gewinnt in Kitzbühel in Unterzahl

Details Dienstag, 12. April 2022 00:41

Auftakt zum Oberen Play-Off der Regionalliga Tirol – der Kampf um den Titel „Tiroler Meister“, aber vor allem um einen Platz in der ersten Runde des ÖFB Cup 2022/23, hat begonnen. Der Schlager der ersten Runde war FC Eurotours Kitzbühel gegen den SC Sparkasse Imst. Imst setzt die starken Leistungen 2022 fort, Kitzbühel kommt nicht richtig in die Gänge. Selbst in Überzahl unterliegt Kitzbühel am Ende mit 0:2. Im zweiten Spiel gewinnt Reichenau gegen Kufstein mit 2:1, Wörgl war spielfrei. Das Feld eng beisammen, Reichenau übernimmt zunächst mit einem Spiel mehr die Tabellenführung vor Wörgl. Imst macht Boden gut und könnte in der aktuellen Form durchaus das Feld von hinten aufrollen. Allerdings muss Imst wohl auf Rene Schneebauer verzichten - Verdacht auf Kreuzbandriss im Spiel gegen Kitzbühel – die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht baldige Genesung.

Eingeschworene Einheit!

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Nach zwanzig Minuten hatten wir das Spiel unter Kontrolle. Stefan Lorenz, Christoph Eller und Bernhard Mittermair scheiterten aber knapp. Beim 0:1 verlängerte ein Kitzbühler Abwehrspieler eine Flanke von Bernhard Mittermair unhaltbar vor dem einschussbereiten Lorenz Stefan in das eigene Tor. Eine verdiente Pausenführung meiner Elf.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit der verletzungsbedingte Ausfall von Rene Schneebauer - Verdacht auf Kreuzbandriss und eine völlig unverständliche rote Karte für Alp Demir wegen angeblicher Assistenten-Beleidigung. Somit ab der 50. Minute Imst in Unterzahl, aber unser Team stemmte sich geschlossen mit einer großartigen Leistung gegen einen Verlusttreffer. Der eingewechselte Joan Battle erzielte sein erstes Tor im SC Imst Dress mit einem überlegten Schlenzer in das lange Eck.

Ein hochverdienter 2:0 Auswärtssieg in der Gamsstadt. Unser Team präsentiert sich im Frühjahr als eingeschworene Einheit und überzeugt mit ihren Qualitäten!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst: Ponholzer Fabian (IV), Kohler Armin (LV), Eller Christoph (MF), Ulses Elias (MF)