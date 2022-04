Fügen verschafft sich mit Sieg gegen den SVI Luft – Wacker Innsbruck II bezwingt Haller Löwen

Details Montag, 25. April 2022 12:55

Im unteren Play-Off der Regionalliga Tirol wird ein Fixabsteiger ermittelt, die Mannschaft am vorletzten Platz spielt Relegation gegen den Tabellenzweiten der Tirol Liga. Nachdem immer eine Mannschaft spielfrei ist, ist die Übersicht nur in Verlustpunkten festzumachen. Dabei zeigt sich schon, dass für den SV Innsbruck die unglückliche 1:2 Niederlage in Fügen ein herber Rückschlag ist. Wacker Innsbruck II gewinnt gegen Hall mit 3:1 – das Ergebnis schaut aber wesentlich klarer aus als es das Spiel war. Die WSG Tirol Amateure waren spielfrei.

Haller Löwen verlieren gegen Wacker II – hätte aber auch eng werden können!

Masaki Morass, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Heute waren wir so richtig im Spiel – ganz im Gegensatz zum letzten Auftritt. Viele Möglichkeiten erspielt und nach einundzwanzig Minuten konnten wir durch Fabio Markelic auch mit 1:0 in Führung gehen. Dazu gab es noch einige weitere Möglichkeiten und ein Doppelschlag in der 35. und 38. Minute durch Aboubacar Cisse und Rami Tekir hat uns dann mit 3:0 in Führung gebracht. In der zweiten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel. Das Tor von Hall absolut verdient in Minute siebzig von Daniele Zingale. Hall hatte noch mehrere zwingende Möglichkeiten, die Partie hätte noch eng werden können falls Hall das 2:3 gelungen wäre. Das hat aber auch unser Goalie verhindert, der eine sehr gute Partie gespielt hat!“

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Peter Weiss (Tor), Julian Buchta, Robert Matic

Aus dem Loch gefunden – Dreier von Fügen gegen den SVI in der Nachspielzeit

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Das erwartet schwere Spiel für meine Mannschaft – der SV Innsbruck war in der ersten halben Stunde ganz klar die bessere Mannschaft. In Minute fünfzehn geht der SVI auch absolut verdient mit 1:0 durch Lukas Steinbacher in Führung – ein wunderschön heraus gespielter Treffer. Nach einer halben Stunde wird das Spiel etwas ausgeglichener. In Hälfte zwei haben wir dann aber voll ins Spiel gefunden und uns so etwa ein halbes Dutzend hundertprozentige Chancen erspielt – zweimal ging der Ball an die Stange. Zunächst das 1:1 in der 73. Minute per Strafstoß und dann natürlich absolut glücklich - vom Zeitpunkt her gesehen - das 2:1 in der Nachspielzeit durch einen Traumfreistoß von Matteo Steiner. Pauschallob an das ganze Team – unglaublich wichtig, dass wir mit diesem Dreier aus dem Loch herausgefunden haben, das war sehr schwierig!“

Beste Spieler SV Fügen: Velibor Keser, Matteo Steiner