Überraschend klarer Erfolg von Kitzbühel in Reichenau

Details Samstag, 30. April 2022 22:55

Der FC Eurotours Kitzbühel konnte in der 24. Runde im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol den Schalter umlegen und bei SVG Reichenau einen 3:0 Erfolg feiern. Klar die Nase vorn Richtung Titel und dem Ticket für die erste Runde des ÖFB Cup 22/23 hat aber der SV Wörgl. Ein 1:0 Erfolg gegen den FC Kufstein und vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Am 6. Mai folgt das Duell zwischen Kitzbühel und Wörgl, einen Tag später ist Reichenau in Imst zu Gast.

Regionalliga Tirol - SVG Reichenau vs. FC Eurotours Kitzbühel 29.4.2022 - Foto: Daniel Schönherr

Spielanalyse Reichenau vs. Kitzbühel von Alois Neumayr

Reichenau gegen Kitzbühel und für Kitzbühel keine leichte Aufgabe hier in der Reichenau zu Punkten - dachte man sich wohl. Die Reichenau ist zuhause eine Übermacht und hat in der Liga seit August 2021 kein Spiel mehr verloren. Es geht gegen eine verunsicherte Kitzbühler Mannschaft, die im Frühjahr 2022 einfach nicht in die Gänge kommen will.

Die Reichenau war die ersten 25 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, konnte sich gut Chancen heraus spielen und hatte auch in Minute 13 wohl die beste Möglichkeit. Ein Schuss an die Stange per Freistoß, Marvin Aumayr im Kasten von Kitzbühel konnte sich aber - ebenso wie mit einigen weiteren starken Paraden – auszeichnen.

In Minute fünfzehn musste David Glänzer ausgewechselt werden, da er schon einige Minuten zuvor sich mit der Hand auf den Oberschenkel gefasst hatte, alles Gute und schnelle Genesung! Ab Minute 25 kam aber Kitzbühel besser ins Spiel und konnte sich auch ein paar gute spielerische Aktionen gutschreiben lassen. In Minute 37 war es ein Abwehrfehler der Heimelf im 16er, der Maurice Entleitner den Ball erobern ließ, legt diesen auf Andreas Wörndl, der nur noch ins leere Netz einschieben musste.

Der Schockmoment für Reichenau und Kitzbühel immer selbstbewusster, in Minute 44 sogar das 2:0 für Kitzbühel, ein Einwurf der in den 16er rollt, wo eigentlich Goalie Clemens Steiner denn Ball erobern kann, doch der sprintsichere Maurice Entleitner erobert sich denn Ball, umspielt Steiner und kann diesen völlig sicher ins Tor schieben. Niemand rechnete damit, dass es in Minute 45+1 noch ein Elfmeter für Kitzbühel geben wird, dem Anschein nach attackierte Simon Suprun im 16er einen Kitzbüheler, der Schiedsrichter entscheidet nach kurzer Überlegung auf ein Foulspiel, extrem bitter für die Reichenau, denn Phillip Zehentmayr verwandelt diesen zum 3:0 für Kitzbühel.

In der zweiten Halbzeit ist Kitzbühel die dominierende Mannschaft, die in Minute 53 einen Stangenschuss von Maurice Entleitner vermeldet. Kitzbühel, sowohl als auch die Reichenau, spielten sich gute Chancen in der zweiten Halbzeit heraus, aber die Tore blieben aus - Dank den beiden Torhütern Steiner und Aumayr, die ihre Kästen sauber hielten. Kitzbühel gewinnt mit 3:0 in Innsbruck.

Bester Spieler SVG Reichenau: Clemens Steiner (Tor)

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel: Maurice Entleitner und Marvin Aumayr (Tor)